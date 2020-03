Record pour la plus grande classe de boxe à attendre

De l’écriture

Deux événements sportifs massifs prévus à Mexico ont été reportés jusqu’à nouvel ordre, il n’y aura donc pas de cours de boxe ni de finale de l’Olympiade communautaire, ce samedi et dimanche.

La Commission nationale de boxe, présidée par Miguel Torruco Garza, a indiqué dans un communiqué que sur la recommandation des autorités et du maire d’Iztapalapa, Clara Brugada, le concours n’aurait pas lieu pour le moment en raison de l’épidémie de coronavirus.

Suite aux recommandations des autorités sanitaires du gouvernement mexicain, il a été décidé de reporter le plus grand cours de boxe au monde, prévu aujourd’hui à huit heures du matin.

Le but était d’imposer une marque mondiale, pour laquelle plus de 10 000 participants étaient déjà inscrits, qu’ils remerciaient pour leur participation et leur intention de montrer le meilleur visage d’Iztapalapa et de Mexico.

Ils ont également reconnu le soutien apporté par le chef du gouvernement de la capitale, Claudia Sheinbaum, ainsi que Julio César Chávez, Mariana Juárez, Sylvester Stallone, Saúl Canelo Álvarez, Juan Manuel Márquez et Gilberto Mendoza, entre autres.

Nous réitérons que cet acte sera reporté dès que la situation le permettra. Nous sommes prêts à établir un nouveau record du monde et, depuis Iztapalapa et le Mexique, envoyer un message fort au monde en faveur de la paix, du sport et de la coexistence, indique le document.

Report de l’Olympiade communautaire

Pendant ce temps, le Sports Institute de la capitale a annoncé sur Twitter que la finale de l’Olympiade communautaire qui devait avoir lieu demain n’aura pas lieu non plus et qu’elle est reportée jusqu’à nouvel ordre.

D’un autre côté, certains athlètes mexicains concentrés à l’étranger ont été avertis de retourner au Mexique en raison des mesures que certains pays ont prises pour le Covid-19 et la fermeture de leurs frontières.

C’est le cas de Mariana Arceo, sélection olympique pour Tokyo en pentathlon moderne, qui est à Barcelone, en Espagne, et les escrimeurs Natalia Botello, concentrés en Belgique, Gibrán Zea, en Italie, et Diego Cervantes, aux États-Unis, qui concourraient aux Coupes du Monde et Grand Prix qui ont été annulés.

