Récupération de Suárez et négociations par Lautaro Martínez, sur les couvertures

5. Mark: “Nous allons nous sentir bizarres quand nous reviendrons devant un tribunal”

De Marca, ils sont réalistes et comprennent que nous sommes loin de revenir à la normale. Le football, le basket-ball et d’autres jeux de sport peuvent revenir, mais il faudra beaucoup de temps avant que nous puissions tous nous réunir dans notre temple le plus sacré: le stade.

4. AS: “Vingt ans n’est rien”

Comme voyage dans le temps et se souvient du talon historique de Redondo, clé pour obtenir la huitième Ligue des champions du Real Madrid. À l’occasion de l’anniversaire de cette décision emblématique prise à Old Trafford contre Manchester United, l’Argentine a déclaré pour le journal, et a notamment souligné le cadeau de Zidane et Sergio Ramos à Madrid, le club de leurs amours.

3. Sport: “Suárez OK”

Après plusieurs mois de blessure, Luis Suárez termine son rétablissement de son domicile et est déjà prêt à s’entraîner avec le reste de ses coéquipiers, lorsque la loi le permet.

Au milieu de la crise mondiale des coronavirus, Barcelone reçoit sa première bonne nouvelle.

2. Sports World: “Non à 111 millions”

Barcelone refuse de payer des numéros fous pour Lautaro Martínez. Selon Mundo Deportivo, Barcelone n’est pas disposée à payer la clause argentine, car il y a moins de liquidités dans le club pour tout le conflit des coronavirus. Selon les médias catalans, le club est prêt à troquer les joueurs et donc à payer le moins d’argent possible.

1. Super Sport: “Porte au Barça”

Super Deporte met Dani Parejo sur la couverture, car le capitaine de Valence a avoué qu’Ernesto Valverde voulait à l’époque l’emmener à Barcelone et sa réponse a été négative.

À son tour, ce médium souligne que le club cherche un autre gardien de but et que le Barça (qui cherche un remplaçant de renom) mettra évidemment Neto en vente. Le Brésilien reviendra-t-il?