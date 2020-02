Red Sox affirme que les Yankees leur ont appris à tricher

Les Red Sox affirment que les Yankees leur ont appris à tricher.

Bien que Boston soit toujours sous enquête de la ligue pour vol de signal, beaucoup se retournent vers une accusation de tricherie antérieure pour ce que l’avenir pourrait contenir.

En 2017, les Red Sox étaient accusés d’avoir détourné des montres Apple lors d’une sortie contre les Yankees de New York.

Un membre de l’organisation aurait également regardé sa montre et transmis des messages à divers membres de l’équipe.

Finalement, Boston a été condamné à une amende non divulguée pour les transgressions.

Plus de Gammons: «Les Sox ne pensent pas qu’ils vont être vraiment touchés [from the investigation], mais vous ne savez tout simplement pas. “

“Chris Young m’a dit:” En quelque sorte mon idée, j’ai commencé tout le truc Apple Watch. Je l’ai eu quand j’étais avec les Yankees. »»

– Statistiques Red Sox (@redsoxstats) 4 février 2020

Après coup, l’initié de la MLB, Peter Gammons, a révélé que l’idée d’utiliser des montres dans un stratagème de triche provenait de l’ancien voltigeur Chris Young.

Où Young a-t-il appris l’astuce?

Les Yankees.

“Chris Young m’a dit:” En quelque sorte mon idée, j’ai commencé tout le truc Apple Watch. Je l’ai obtenu quand j’étais avec les Yankees », a déclaré Gammons.

Malgré cette allégation, il n’a jamais été confirmé que New York utilisait le même genre de tactiques de triche.

