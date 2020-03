Red Sox fait une révélation surprenante de Chris Sale

Les Red Sox de Boston ont fait une révélation surprenante de Chris Sale mercredi. L’équipe prévoit de ralentir avec son lanceur.

Plus tôt cette intersaison, Sale a fait l’objet de nombreuses négociations commerciales entre Boston et d’autres organisations. Pour l’instant, il semble rester pat.

Cette semaine, le manager intérimaire Ron Roenicke a révélé que Sale ne tanguerait pas tant qu’il ne serait pas complètement indolore de la blessure due à une fatigue du fléchisseur qui le dérangeait.

“[When he is] absolument sans douleur », a-t-il dit.

“Comme aujourd’hui, je les ai vus dans la salle de formation en train de faire des exercices et probablement de tester le coude pour m’assurer qu’il n’y a rien là-dedans.

“S’il y a encore de la douleur, nous ne pouvons pas le faire commencer à lancer. Et je ne veux pas dire juste de la douleur à marcher. Je veux dire, faire des exercices et y mettre du stress. Je n’ai pas parlé [trainer] Brad [Pearson] ce matin. J’ai parlé à l’un des autres entraîneurs et ils ont dit qu’il ne lancerait pas aujourd’hui. »

Pour le moment, Sale ne semble pas avoir besoin de chirurgie. Ce sera une situation à surveiller, cependant.

