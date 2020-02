Redskins embauche Jennifer King, première assistante noire

Les Redskins ont embauché Jennifer King, la première entraîneure adjointe noire de la NFL cette semaine.

La direction de Washington a d’abord rencontré King à la fin du mois dernier concernant un poste d’entraîneur adjoint à temps plein. Elle les a apparemment emportés parce que l’organisation a choisi d’aller de l’avant.

Selon l’initié ESPN NFL David Newton, King a d’abord été embauché par Ron Rivera pour servir en tant que large stagiaire des récepteurs quand il était avec les Panthers de la Caroline.

La paire s’est rencontrée à l’origine en 2016 au NFL Women’s Careers in Football Forum.

“Cela dépend en partie de la base de fans”, a déclaré Rivera à l’époque.

«C’est aussi de connaître les mamans qui comprennent le jeu. C’est important parce qu’ils contrôlent vraiment si leurs enfants vont jouer. C’est quelque chose qui doit être développé.

King a servi dans ce rôle pendant deux étés, avant de finalement devenir un assistant offensif au Dartmouth College.

Les Redskins ont amené Rivera en janvier dernier, et il a ensuite demandé à King de rencontrer les membres de l’équipe peu de temps après.

King est un ancien entraîneur à Johnson and Wales University, mais là, elle a entraîné l’équipe de basket-ball. Avec elle à la barre, l’école a remporté un titre de Division II en 2018.

Au-delà de cela, King a également été joueur des Sharks de New York dans la Women’s Football Alliance, puis a été entraîneur adjoint des récepteurs pour les Arizona Hotshots de l’Alliance of American Football.

Dans l’AAF, King a aidé l’ancien receveur de Washington Rashad Ross.

Ross joue actuellement pour les DC Defenders dans la XFL. Il croit que la raison pour laquelle King se porte bien aux joueurs masculins est qu’elle possède une vaste expérience dans des formes similaires d’athlétisme.

“Elle a vécu ce que nous avons vécu”, a-t-il déclaré.

“C’est différent d’apprendre par le livre et de jouer et de passer par là – comprendre comment les joueurs se sentent quand ils ont mal et non pas quand ils sont frustrés.”

Le temps passé par King avec les Redskins débutera officiellement au cours de la saison 2020-2021 de la NFL.

