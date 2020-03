Redskins et Lions bluffent à propos des quarts au repêchage de la NFL en 2020

Les Redskins de Washington et les Lions de Detroit bluffent sur leur situation de quart-arrière avant le repêchage de la NFL 2020.

Au cours des derniers jours, les rumeurs ont couru que Washington et Detroit veulent quitter Dwayne Haskins et Matthew Stafford.

Les décisions n’auraient de sens pour aucune des équipes.

Les Redskins viennent de passer une sélection de première ronde sur Haskins il y a un an. L’abandonner maintenant, surtout quand il n’a pas eu l’occasion de faire ses preuves dans un sens ou dans l’autre après Jay Gruden, semble ridicule.

Dans le même esprit, les Lions sont en mode gagnant maintenant. L’entraîneur-chef Matt Patricia sait que s’il ne repart pas avec une année réussie, il est absent. Rédiger un quart-arrière lorsque vous avez une seule saison pour prouver votre valeur n’est pas le plus intelligent des plans.

En conséquence, beaucoup ont spéculé que tous les fanfaronnades au sujet de l’intérêt de ces équipes pour de nouveaux quarts ne sont que cela – des fanfaronnades.

Récemment, l’initié de Pro Football Network, Ben Allbright, a essentiellement confirmé que c’était effectivement le cas.

“Il y a eu beaucoup de discussions sur les Redskins de Washington et les Lions de Detroit qui pourraient choisir un quart-arrière au premier tour du repêchage de la NFL 2020”, a-t-il déclaré.

“Cependant, des sources de la NFL Combine disent à PFN Insider Ben Allbright que les Redskins et les Lions voient une opportunité de négocier potentiellement avec une équipe nécessiteuse de QB (comme les Dolphins ou les Chargers), de multiplier leurs choix et de toujours obtenir les meilleurs talents” .

“Ni l’un ni l’autre ne sont intéressés à rédiger un quart-arrière, mais ils divulguent ces informations pour essayer de susciter l’intérêt.”

Cela a certainement beaucoup plus de sens. Ce n’est un secret pour personne que les Dolphins de Miami, les Chargers de Los Angeles et les Panthers de la Caroline ont tous besoin de quarts.

Les Redskins et les Lions, quant à eux, cibleront probablement des options défensives qui devraient être disponibles dans la seconde moitié du top dix, quoi qu’il arrive.

Indépendamment de savoir si Washington et Detroit sont finalement en mesure d’échanger leurs choix ou non, ils prendront probablement Chase Young de l’Ohio State et son coéquipier Jeff Okudah dos à dos quand tout sera dit et fait.

