Redskins se prépare à échanger contre Cam Newton?

Les Washington Redskins se préparent-ils à échanger contre Cam Newton pendant la saison morte? C’est une possibilité très distincte.

Ce n’est un secret pour personne que les Panthers de la Caroline cherchent à ouvrir une nouvelle ère. Ils ont commencé par congédier l’entraîneur-chef Ron Rivera la saison dernière et le remplacer par l’ancien entraîneur de Baylor, Matt Rhule.

Rhule a poursuivi la tendance en embauchant Joe Brady du LSU comme coordonnateur offensif.

La retraite de Luke Kuechly et le départ de Greg Olsen ont accéléré la transition.

Et le seul reliquat restant de la vieille garde est Newton.

Il y a quelques mois, l’initié de NFL Network, Ian Rapoport, a rapporté que le plan pour Newton était d’attendre et de voir comment il avait guéri – puis de l’échanger.

Depuis lors, il est devenu un peu plus discutable de savoir si la Caroline a vraiment l’intention d’échanger Newton ou non, mais c’est toujours là que se trouve l’argent intelligent.

La semaine dernière, l’expert ESPN NFL Matthew Berry a révélé ce qu’il avait appris des cadres de la NFL au Scouting Combine. L’un de ses principaux points à retenir était l’idée que les Panthers étaient toujours ouverts à la négociation de leur ancien MVP, à condition que le retour soit suffisamment substantiel.

Berry a par la suite été informé que Rivera, le nouvel entraîneur-chef des Redskins et ancien entraîneur-chef de Newton, «l’aime absolument».

Si quelqu’un était prêt à renoncer à quelque chose de «substantiel» pour le joueur de 30 ans, c’est Rivera.

Rivera et Newton ont passé plus de huit ans ensemble en Caroline et ont profité des portions les plus réussies de l’une ou l’autre de leurs carrières en travaillant à l’unisson.

Newton est devenu un joueur par excellence de la ligue. Rivera l’a guidé, lui et les Panthers, vers un Super Bowl en 2015. Ce fut une relation gagnante de tous les côtés.

En plus de tout, Newton semblait vraiment bouleversé lorsque Rivera a été licencié par les Panthers l’année dernière. Comme vraiment, vraiment secoué.

Les Redskins vont-ils vraiment appuyer sur la gâchette d’un accord pour Newton? C’est dur à dire. Mais compte tenu du fait que l’organisation ne semble pas impressionnée par le démarreur actuel Dwayne Haskins, ce ne serait certainement pas si choquant.

En relation: John Calipari a des mots forts pour le Kentucky, Tennessee