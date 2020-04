Il s’agit de l’épisode 5 de The Redraftables, et Bill Simmons et Ryen Russillo sont là pour vous ramener en 2000. Bill et Ryen choisissent des joueurs tels que Kenyon Martin, Mike Miller, Jamal Crawford, Hedo Turkoglu, et plus de ce que l’on appelle souvent l’une des pires classes de brouillon de tous les temps.