Réévaluations NBA Redraftapalooza: Kobe Bryant, Allen Iverson et la classe 1996 empilée

La saison de repêchage est là, même si la saison NBA ne l’est pas, donc nous jetons un coup d’œil sur certaines des loteries les plus intéressantes des 14 dernières années. Sur le fil du Book of Basketball 2.0, Bill Simmons et une distribution tournante sont en train de reformuler chaque sélection 1-13 / 14, à partir de 1996. Ici, nous allons en profondeur sur ce qui s’est réellement passé en choisissant le meilleur, le pire et le plus malin coup de chaque classe avec le don du recul, et aussi de voir comment les numéros reclassifieraient le tableau de loterie aujourd’hui. (Pour référence, voici comment s’est déroulé le projet de 1996.)

Meilleur coup

Kobe Bryant aux Lakers (via Hornets), non. 13

Obtenir un des meilleurs joueurs de l’histoire un choix après Vitaly Potapenko est une très bonne valeur. Mais le génie derrière le mouvement des Lakers pour obtenir Bryant va bien au-delà de l’évaluation des talents. Plusieurs autres équipes de loterie ont vu à quel point Kobe pouvait être spécial; ils ne voulaient tout simplement pas prendre le risque. Bryant a obtenu l’approbation de Red Auerbach, mais les Celtics ne voulaient pas attendre le développement du joueur de 18 ans. Les Clippers sont passés, prétendument, pour épargner Bryant de Donald Sterling. Jerry West a non seulement repéré le talent de Bryant, mais il avait la conviction de déplacer l’enfer et Vlade Divac pour le faire, et surtout, le muscle du marché pour armer tous les autres prétendants au passage. La légende des manœuvres mafieuses de West a été racontée des milliers de fois, mais l’histoire parvient toujours à être réécrite tous les deux ou trois mois. Au cours de la dernière année seulement, Bryant a affirmé que les Hornets lui avaient dit qu’ils n’avaient aucune utilité pour lui, et l’ancien directeur général adjoint des Lakers, maintenant le directeur des Hornets, Mitch Kupchak, a déclaré que le commerce n’avait presque pas abouti parce que Divac avait menacé de prendre sa retraite.



Pire mouvement

Todd Fuller aux Warriors, non. 11

Le repérage des angles morts a conduit à quelques oublis mémorables de lycéens (Bryant et Jermaine O’Neal) et de joueurs étrangers (Peja Stojakovic et, dans une moindre mesure, Steve Nash), mais il y avait peu d’odeurs complètes dans les deux premiers – tiers du projet. Marcus Camby, la fierté de Hartford et le no. 2 choix au total, il ne rentrerait probablement pas dans le top cinq, mais il a quand même réussi à jouer 17 saisons et à remporter un prix de joueur défensif de l’année. En fait, chaque joueur choisi dans le top 20 a joué au moins une décennie dans la NBA … sauf trois: Kerry Kittles (dont la carrière a été déraillée par des blessures), John Wallace (que nous verrons plus tard), et Plus complet.

L’échec de Fuller est un conte classique des années 90: une grosse patte qui était élevée parce que vous “ne pouvez pas enseigner la taille”, mais qui n’avait pas assez de compétences pour faire beaucoup plus que de prendre de la place. Il a duré deux saisons à Golden State et trois de plus entre trois équipes de la NBA avant de se rendre à l’étranger. L’ancien directeur général des Warriors, Dave Twardzik, a décrit l’extinction de Fuller au Mercury News en 2016, avant le dernier match de Bryant dans la baie, comme suit: “Todd était plus un joueur à poste élevé et avait un très bon QI de basket-ball”, a déclaré Twardzik. “Mais il n’était probablement pas assez rapide ou assez physique pour jouer la position, et le système à l’époque était probablement plus adapté à un joueur à poste bas.”

Après Fuller, les Cavs ont choisi Potapenko, puis sont venus Bryant, Stojakovic et Nash, dans l’ordre. En ce qui concerne Bryant, Twardzik, en 2016, a déclaré: «Nous avons fait preuve de diligence raisonnable, mais au final, nous avions en quelque sorte l’impression qu’il n’allait pas nous contacter de toute façon. Mais vous savez, s’il l’avait fait, je ne sais pas que nous l’aurions emmené. Il y avait cette inconnue. ” Huh.

Mouvement le plus sous-estimé

Peja Stojakovic aux rois, non. 14

Nash to the Suns est le choix évident ici, mais il est difficile de créditer la prévoyance d’une organisation qui a échangé l’éventuel MVP à deux reprises deux ans après l’avoir rédigé. Sacramento, quant à lui, a tenté sa chance sur un Yougoslave de 19 ans jouant en Grèce qui se détachait une jambe cassée l’année précédente, à une époque où les quelques joueurs étrangers repêchés massacraient de gros hommes. Il a fallu à Peja (ou Predrag, comme on l’appelait alors) deux ans pour signer et venir, encore deux ans pour s’acclimater au match de la NBA, et tout comme il était prêt à abandonner, il est devenu un marqueur de 20 points et une force motrice pour la seule bonne époque de l’histoire des rois. Pour ce que ça vaut, Hubie Brown a déclaré lors de l’émission de nuit du projet que Sacramento aurait pu partir avec Kobe s’il avait toujours été là. Hubie a également déclaré qu’il était un peu surpris que les Kings n’aient pas pris John Wallace, tout juste sorti d’une course du Final Four, contre Stojakovic, alors qui diable sait.

Meilleur scénario

Les Timberwolves s’accrochent à Ray Allen

Bryant va n’importe où mais Los Angeles réécrit les deux prochaines décennies de la NBA. Disons qu’il joue sa saison de recrue à Charlotte. Soit il se comporte assez bien pour accepter de rester, établissant les Hornets comme successeurs des Jordan Bulls, soit les Hornets sont en mesure d’obtenir beaucoup plus pour lui dans un métier pendant l’intersaison suivante. Quoi qu’il en soit, l’équipe est assez talentueuse pour garder le Charlotte Coliseum emballé et George Shinn ne reprend jamais et déménage à la Nouvelle-Orléans quelques années plus tard. Les Lakers progressent avec Eddie Jones et Divac est échangé ailleurs. Peut-être que Divac est à l’aise avec sa nouvelle franchise et ne signe jamais avec Sacramento; le “Greatest Show on Court” ne se rassemble jamais, Divac ne devient jamais GM, et les Kings – mauvais en 2018-19 dans toute chronologie possible – ne transmettent pas Luka Doncic. Et ça fait un an avec une équipe! Il faudrait toutes les planches de cordes et de liège de Joann Fabric pour comprendre les effets d’ondulation. Au lieu de cela, concentrons-nous sur une réalité alternative plus gérable.

S’il était resté avec Milwaukee la nuit dernière, Stephon Marbury se serait probablement retrouvé dans le New Jersey de toute façon, étant donné son désir d’être la seule star sur un grand marché et sa capacité à épuiser son accueil en moins de trois ans. Mais garder Allen et ce choix supplémentaire au premier tour pourrait avoir fait sortir Kevin Garnett du premier tour des éliminatoires plus d’une fois au Minnesota. Allen n’était pas le nouvel âge Flip Saunders de type Stockton voulait s’associer avec KG, mais le junior de l’université était clairement un ajustement de personnalité, et le duo plus Tom Gugliotta aurait eu assez de puissance de feu pour mettre les Loups en lice bien avant 2004. Là encore, la propriété aurait probablement rechigné à payer pour n’importe quel Big Three et mis Garnett exactement dans la même situation.

Comment les Knicks se sont foutus

Les Knicks construiraient un héritage de capitaux de projet dilapidés dans les années à venir, mais en 1996, ils ont en quelque sorte amassé plusieurs choix tardifs au premier tour: non. 18 ans, de Détroit (via San Antonio, pour Charles Smith et Monty Williams); non. 19, d’Atlanta (via Miami, pour les droits de signature de Pat Riley), et no. 21. Aucun, cependant, ne s’avérerait très utile. Walter McCarty s’est taillé une carrière de 10 ans en tant que réserviste, principalement à Boston, pour le plus grand plaisir de Tommy Heinsohn. Mais John Wallace a rebondi entre cinq équipes en sept saisons et Dontae ’Jones a joué 91 minutes en NBA.

Le joueur a choisi entre le trio, au no. 20? Ce serait Zydrunas Ilgauskas, qui jouerait 13 saisons et formerait deux équipes d’étoiles. Oups! Pour être juste, New York avait déjà Patrick Ewing, après une saison de 23 et 11 et sa 10e apparition All-Star, mais Ewing avait 33 ans à l’époque, et ne jouerait qu’une seule saison complète avant de commencer à s’effondrer. Derek Fisher a également terminé 24e au classement général et Jerome «Junkyard Dog» Williams, 26e.

Tableau de bord In-Hindsight de Zach Kram

En utilisant un mélange de deux statistiques globales – les parts de victoire de Basketball-Reference et les victoires RAPTOR de FiveThirtyEight au-dessus du remplacement – nous avons calculé la valeur maximale et la valeur de carrière pour chaque joueur repêché (et non repêché) depuis 1996. (La valeur maximale comprenait les cinq premières saisons d’une carrière du joueur.) Ensuite, pour chaque classe, nous avons classé les joueurs de trois manières: par valeur de crête, par valeur de carrière et par un mélange ultime des deux, en utilisant le modèle JAWS du baseball comme exemple. Le premier graphique montre les 13 meilleurs joueurs en fonction de ces classements, tandis que le second examine les choix de loterie qui n’ont pas été retenus. Une mise en garde importante est que tous ces classements concernent uniquement les performances de la saison régulière; n’hésitez pas à ajuster mentalement les placements en fonction des exploits des séries éliminatoires. —Kram

La nouvelle commande de loterie

Joueur



Choisir



Rang de carrière



Classement maximal



Rang mixte













Joueur



Choisir



Rang de carrière



Classement maximal



Rang mixte















Kobe Bryant



13



1



1



1











Ray Allen



5



2



2



2











Steve Nash



15



3



3



3











Allen Iverson



1



4



5



4











Ben Wallace



Non repêché



5



4



5











Stephon Marbury



4



6



6



6











Peja Stojaković



14



sept



sept



sept











Marcus Camby



2



8



9



8











Shareef Abdur-Rahim



3



9



dix



9











Zydrunas Ilgauskas



20



11



11



dix











Derek Fisher



24



dix



13



11











Jermaine O’Neal



17



12



12



12











Kerry Kittles



8



13



8



13

Le loto prend le relais

Joueur



Choisir



Rang de carrière



Classement maximal



Rang mixte













Joueur



Choisir



Rang de carrière



Classement maximal



Rang mixte















Antoine Walker



6



16



14



16











Lorenzen Wright



sept



22



24



23











Samaki Walker



9



29



28



28











Erick Dampier



dix



15



15



15











Todd Fuller



11



61



61



61











Vitaly Potapenko



12



31



30



31

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer