Réflexion émotionnelle de Tiger Woods sur la célébration des maîtres en famille

Comme chaque jour du calendrier sportif va et vient sans événement sportif majeur, l’arrêt sportif au milieu de la pandémie de coronavirus semble de plus en plus interminable.

La semaine dernière devait être le Final Four. Ce week-end était censé être le Masters.

Mais sans sport, nous avons dû regarder en arrière l’incroyable performance de Tiger Woods au Masters 2019, qui a déclenché une sécheresse de 11 ans sans gravité.

Dans une interview dimanche avec Jim Nantz de CBS, Tiger a décrit sa célébration avec sa famille après avoir remporté la veste verte l’année dernière. Visiblement émotif, Tiger a expliqué comment ce moment était particulièrement mémorable pour lui et sa famille, car c’était la première fois que ses enfants avaient la chance d’assister à Vintage Tiger en personne… lors d’une majeure.

Tiger a dit:

«C’était si spécial pour nous tous parce qu’ils m’avaient vu – les gens savent, rient et plaisantent qu’avec mes enfants, j’étais golfeur sur YouTube. Je n’étais plus le golfeur qui jouait au golf. J’étais ce mec à la télévision dont ils pouvaient se moquer. «Oh, regardez le coup que vous pourriez frapper alors. Regardez le cliché que vous pourriez faire alors. “Eh bien, ils ont eu la chance de le constater.

«Non seulement cela, mais l’année précédente, j’ai pris la tête de l’Open Championship à Carnoustie – celui que Fran (Francesco Molinari) a gagné – et ils ont ressenti l’énergie de la foule. Et ils ont aussi vu à quel point c’était dur pour moi quand je l’ai fait exploser. J’ai pris les devants là-bas et j’ai fini par exploser. Fran a fait exactement ce qu’il devait faire et a remporté le tournoi. Je n’ai pas. Et le câlin que j’ai eu derrière le 18e green sur le podium, c’était un câlin plus dur que je n’ai jamais eu de mes enfants parce qu’ils savaient que j’étais écrasé. Que je venais de faire sauter ce tournoi.

«Et maintenant, un an plus tard, nous voici à Augusta National. Ils voient leur père gagner un tournoi de golf en personne parce qu’ils ne m’ont jamais vraiment vu gagner un tournoi de golf en personne. En plus de cela, ce sont les Maîtres. Un important. N’avait pas gagné de majeure en Dieu sait quand – pas de leur vivant. Qu’ils le voient, le ressentent, le vivent, le comprennent… mais maintenant, parce qu’ils sont majeurs, ils s’en souviendront pour le reste de leur vie. »

Le Masters a été reporté à plus tard dans l’année avec une date cible du 9 au 15 novembre.

