Regard sur la saison 2020 avec Adam Lefkoe. Plus: les perspectives de sous-estimation de la NFL

Adam Lefkoe de Bleacher Report se joint à l’émission pour parler de la façon dont COVID-19 affectera les camps d’entraînement de la NFL 2020 ainsi que la saison régulière, et à quel point il sera difficile pour les équipes de démarrer le jeu au début de la saison (1:05). Ensuite, Danny Kelly, expert en repêchage du Ringer, se joint à la série pour offrir les perspectives dont nous ne parlons pas assez, notamment QB Jalen Hurts, WR Brandon Aiyuk et Bryan Edwards, le demi de coin Jeff Gladney, et plus encore (37:45).

