REGARDER: des clips amusants de Rally4 Relief mettant en vedette Rafael Nadal donnant à Novak Djokovic le doigt du milieu et plus

Le Rally4 Relief a eu du plaisir pour tous les efforts de feux de brousse en Australie avec la participation de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Serena Williams.

Le quatuor ainsi que d’autres stars du tennis Caroline Wozniacki, Naomi Osaka, Petra Kvitova, Coco Gauff, Dominic Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas se sont présentés mercredi soir pour l’événement d’exposition à la Rod Laver Arena avec l’argent récolté pour les secours.

Un total de 4 826 014 $ a été amassé lors de l’événement.

Une nuit incroyable a permis de porter le total à 4 826 014 $ 👏 👏 👏

Et avec # AO2020 au coin de la rue, il y a plus de tennis à venir, plus d’as à frapper et plus d’argent à amasser.

Pour contribuer: https://t.co/9RPgZ7cBoB # Rally4 Relief | #AusOpen pic.twitter.com/virxdKA4GJ

– #AusOpen (@AustralianOpen) 15 janvier 2020

Mais les joueurs ont vraiment passé une bonne nuit à Melbourne Park.

Commençons par Nadal donnant à Djokovic le majeur.

Loool Rafa😂🖕 #Djokovic #Nadal #RallyFor Relief pic.twitter.com/wO7tui3KmA

– Michael Renz (@mrenzaero) 15 janvier 2020

Que diriez-vous du jeu de jambes de Federer, 38 ans?

Vous avez toujours les mouvements, @ RogerFederer.

Pour contribuer: https://t.co/9RPgZ7cBoB pic.twitter.com/vL0MvraRNf

– #AusOpen (@AustralianOpen) 15 janvier 2020

Team Williams contre Team Wozniacki.

“Nous faisons de notre mieux pour vous, Serena.” @ DjokerNole + @RafaelNadal

Jeu, set, match – Team Williams. # Rally4 Relief

Pour contribuer: https://t.co/9RPgZ7cBoB pic.twitter.com/CRcpkOLLAo

– #AusOpen (@AustralianOpen) 15 janvier 2020

Federer reçoit des encouragements de Kyrgios.

Pouvons-nous avoir une salve d’applaudissements pour @NickKyrgios?

(d’une part pour avoir contribué à la réalisation de cet événement, et d’autre part pour avoir travaillé avec @rogerfederer ici pour collecter 35 000 $ de plus) 👏 # Rally4 Relief # Aces4Bushfire Relief pic.twitter.com/1YbAMgJQJI

– Tennis Channel (@TennisChannel) 15 janvier 2020

Et si Naomi Osaka et Stefanos Tsitsipas faisaient équipe?

“Vous êtes tellement mignons.” @ Naomiosaka + @ StefTsitsipas # Rally4 Relief

Pour contribuer: https://t.co/9RPgZ7cBoB pic.twitter.com/TvvWH6uP7Z

– #AusOpen (@AustralianOpen) 15 janvier 2020

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.