Regardez Anthony Joshua, Tyson Fury et Lennox Lewis dans la conversation complète «Gloves Are Off» en 2013

Anthony Joshua et Tyson Fury se sont assis ensemble pour une discussion en face-à-face sur une émission de Sky Sports «Gloves Are Off» en 2013.

Les champions actuels des poids lourds étaient à la fois de simples espoirs à l’époque et ont acquis de l’expérience en écoutant trois légendes des poids lourds de Lennox Lewis, Frank Bruno et Scott Welch.

JOKER

Regardez les fans d’Anthony Joshua trolls avec Ant et Dec dans le cadre de la farce à emporter

Une nuit de combat

“ Je lui ressemble avec des cheveux ” – Hearn arrache White pour avoir un aperçu de Garcia vs Vargas

ROUTINE

Tyson Fury revient à la réalité lors d’une course à l’école alors qu’il est doué d’un gâteau spécial après sa victoire

THAI GUY

Le prochain combat de Josh Taylor annoncé à la suite de la liaison avec l’ancien entraîneur de Tyson Fury

LE ROI

Frank Warren: Rappelez-vous, c’est «Fury vs Joshua» et non «Joshua vs Fury»

C’EST EN MARCHE

Hearn révèle comment Joshua battra Tyson Fury et que la bataille des vœux se produira à 100%

Conseil

Roach, l’ancien homme de coin de Fury, envoie un avertissement à Wilder pour une revanche immédiate

une nuit de combat

Diffusion en direct de Garcia vs Vargas: date et heure, comment regarder et undercard

ENNEMI

Dillian Whyte explique la raison impitoyable pour laquelle il veut toujours combattre Deontay Wilder

proche

Billy Joe Saunders demande des «partenaires de danse» alors que Canelo pourrait combattre Smith

Après 47 minutes de discussion, Fury – qui était plus avancé dans sa carrière professionnelle – a été invité à donner des conseils à Joshua – qui venait de devenir professionnel.

Le «Gypsy King», âgé de 24 ans, a déclaré à AJ, âgé de 23 ans: «Je dirais simplement écoutez-vous.

“N’écoutez personne d’autre, pas une seule personne.

“Parce que Dieu nous en préserve, quelque chose a mal tourné, vous ne pouvez pas blâmer les autres et commencer à pointer du doigt.

Sky Sports

Les poids lourds étaient tous assis autour de la table ensemble pour une discussion de 48 minutes

“Sachez toujours que vous ne vous blâmez que parce que vous avez pris cette décision.

«Et quoi que vous fassiez dans la vie, ne le regrettez jamais.

“Jamais,” si, mais, devrait, voudrait, pourrait “.

«Donnez tout, quand vous le pouvez, quand vous le pouvez. Et ne laisse rien derrière. “

.