Regardez comme Derek Chisora ​​porte une combinaison anti-coronavirus et Oleksandr Usyk pulvérise un désinfectant lors d’une conférence de presse

Derek Chisora ​​et Oleksandr Usyk ont ​​tous deux fait référence à la pandémie de coronavirus lors de la conférence de presse pour annoncer leur combat vendredi.

La paire devrait se rencontrer lors d’un affrontement des poids lourds le 23 mai à l’O2 Arena, à condition que le gouvernement ne ferme pas les grands événements publics.

. – .

Usyk est arrivé portant un masque facial

. – .

Chisora ​​portait un costume en plastique, y compris une capuche

Plusieurs combats ont déjà été reportés en raison de la maladie et les combattants ont donc décidé de ne prendre aucune chance avec leur presseur.

Chisora ​​est arrivé portant son bandana Union Jack comme masque facial, avec un costume en plastique couvrant tout le corps de ses vêtements.

Usyk avait son propre masque facial et en a profité pour vaporiser du désinfectant partout après avoir posé pour un selfie à la fin.

Usyk a dit du combat: «Boxe à Manchester en 2018 [against Tony Bellew] a été une expérience incroyable, maintenant je peux le faire à Londres à la célèbre O2 Arena et j’ai hâte de me battre encore une fois devant les fans britanniques.

«En tant que cruiserweight, j’ai atteint les plus hauts sommets en tant que champion incontesté et maintenant je suis sur le même chemin qu’un poids lourd.

«Je m’attends à un vrai test à Chisora ​​- il est solide, dur et résilient. Je me souviens d’être un amateur et d’avoir regardé son combat avec Vitali Klitschko. Il semblait si grand et si loin.

«Maintenant, je me bats moi-même contre Chisora. Je travaille dur dans mon camp d’entraînement pour montrer une performance spectaculaire le 23 mai. Chers amis, je vous verrai bientôt! »

Chisora ​​a déclaré: «LA GUERRE approche. Usyk estime qu’il peut s’intensifier et survivre avec les grands garçons.

«Il est peut-être le champion incontesté du monde des poids lourds, mais le 23 mai, il découvrira ce que ça fait d’être frappé par un vrai poids lourd.

«Il vient dans mon jardin, je vais lui rappeler exactement pourquoi il s’est caché dans la division des poids lourds et aussi se venger de mon garçon, Tony Bellew. Ce sera la GUERRE. »

.