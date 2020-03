Regardez comment Anthony Joshua publie un message vidéo sur le coronavirus, révèle qu’il a perdu des “ amis proches ”

Anthony Joshua a révélé qu’il avait perdu des «amis proches» et des «amis d’amis» à cause de la pandémie actuelle de coronavirus.

Le champion du monde des poids lourds unifié a publié mardi un message vidéo sur la situation mondiale et a expliqué que, bien qu’il n’ait pas subi de décès immédiat dans sa famille, le virus se rapproche de chez lui.

AJ a dit: «Bonjour, bon après-midi, bonsoir, où que vous soyez dans le monde.

«Je ne fais que me connecter personnellement avec tout le monde. J’espère que vous allez bien, j’espère que vous êtes tous en sécurité…

«J’adorerais être là-bas en ce moment en faisant le plus.

«Sur mes motos hors route, rencontrer mes garçons, s’entraîner, descendre dans la salle de boxe.

«Mais même un rebelle comme moi essaie de suivre certaines directives, essayant de faire la bonne chose.

“Donc vraiment, c’est juste un message juste pour dire que vous avez mon soutien, je suis avec vous à travers ça, nous faisons tous la bonne chose.

«Aux personnes qui souffrent de coronavirus – je vous souhaite un prompt rétablissement car ce n’est pas une blague.

“Nous n’avons pas trouvé de remède ou d’antidote pour le moment, donc je vous souhaite un prompt rétablissement.

“Et pour ceux qui ont souffert et perdu des êtres chers à cause du coronavirus – je veux dire gardez la tête haute, vous avez mon amour, mes bénédictions pour vous et votre famille et mes condoléances.

“Je n’ai perdu personne de suite pour moi, mais j’ai perdu des proches de ma salle de boxe, des amis proches, des amis d’amis et ça devient sérieux quand ça commence à se rapprocher de chez moi.

«Et à tous les travailleurs du NHS, nous vous apprécions. Nous vous tenons pour acquis, mais nous vous apprécions vraiment et honorons ce que vous faites, être en première ligne.

“Et à tous ceux que j’ai ratés, que Dieu vous bénisse, passez une bonne semaine et restez en sécurité.”

