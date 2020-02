Super Bowl 2020 streaming via ESPN Chiefs vs 49ers à Miami

Grâce au signal de ESPN et FOX Sports pour l’Amérique du Sud, le Super Bowl 2020 (EN DIRECT | EN DIRECT

| EN LIGNE | GRATUIT) au magnifique Hard Rock Stadium de Miami (Floride). Suivez tous les précédents et incidents entre Kansas City Chiefs et San Francisco 49ers. Ne manquez pas chaque détail et objectif de terrain dans un jeu qui ne convient pas aux cardiaques aux États-Unis. En plus des signaux internationaux de FOX Sports et ESPN, Televisa, TV Azteca et TUDN passent la réunion pour le Mexique et l’Amérique centrale. Suivez-le après 18h30 (Heure péruvienne)

Patrick Mohames dirige les Chiefs, tandis que Garoppolo aux 49ers. Suivez Depor.com tous les incidents de cette rencontre, en plus de la mi-temps montrent que stars Shakira et JLO.

L’événement sportif le plus attendu aux États-Unis aura lieu à Miami, une ville qui recevra pour la onzième fois le Super Bowl. Pour le nombre de Latinos qui y résident, la NFL a préparé un spectacle unique à la mi-temps avec la présence de Shakira, Jennifer Lopez et les North Tigers. De plus, le public sera attentif aux publicités qui peuvent être vues.

Les Les chefs de Kansas City ils reviendront à un Super bol pour la première depuis 1970, l’année de leur victoire. L’équipe dirigée par Andy Reid placera ses espoirs de victoire dans son quart-arrière Patrick Mahomes, 24 ans. Le jeune prodige vient d’une famille sportive, son père était un joueur de baseball professionnel.

Et lors de sa troisième saison dans la NFL, Mahomes, qui vient de remporter le prix «MVP» de la saison régulière, pourrait atteindre son premier titre et entrer ainsi dans l’histoire. Et est-ce pour gagner le Super bol, deviendrait le plus jeune quart-arrière à avoir ces deux réalisations: l’anneau de championnat et le prix du meilleur joueur de la même saison.

Ce record était détenu par Brett Favre, qui l’a atteint à 27 ans, lorsque son équipe des Packers de Green Bay a battu les New England Patriots 35-21. Cependant, en tant que rival, il aura les 49ers de San Francisco qui sont à la recherche de leur sixième trophée de la Super bol.

S’il gagnait, les 49ers égaleraient le record partagé par Pittsburgh et New England Patiots. Ses rêves de victoire sont dans ce que fait son quart-arrière Jimmy Garoppolo, qui était jusqu’à récemment sous l’ombre de l’historique Tom Brady dans les New England Patriots.

En 2014, il a été signé comme une promesse aux Patriotes, mais il avait un rôle plus secondaire que principal. Garoppolo a remporté deux Super Bowl, mais sans les jouer. Tout le monde les a fait sur le banc, en regardant Tom Brady le faire.

Cependant, pour la saison 2018, il a décidé de changer d’air et de jouer pour les 49ers de San Francisco. Cette fois, «Jimmy G» peut remporter son troisième anneau, mais le premier en tant que protagoniste. De plus, il a déjà reçu une motivation supplémentaire avec le soutien de son mentor Tom Brady. “Allez gagner”, a-t-il dit.

Ce duel du Super Bowl 2020 sera le numéro 14 entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco. Les secondes ont un avantage de 7-6.

Quelles chaînes diffuseront la finale du Super Bowl 2020?

Kansas City Chiefs sera mesuré avant Philadelphia 49ers dans le Super Bowl 2020 le 2 février au Hard Rock Stadium. Le match débutera à 18h30 (heure péruvienne) et se déroulera sous le signal de ESPN et FOX Sports pour l'Amérique latine. Aux États-Unis, il sera diffusé sur FOX Sports, CBS Sports; tandis qu'au Mexique, la couverture sera assurée par Televisa et TV Azteca.

Super Bowl 2020: historique du titre

Kansas City Chiefs sort pour son deuxième Super Bowl de son histoire, tandis que les 49ers de San Francisco recherchent leur sixième trophée, le premier depuis 1995.

Kansas City Chiefs contre San Francisco 49eres: horaires et chaînes du Super Bowl LIV

Mexique 17 h 30 | TV Azteca, Televisa et TUDN

Pérou 18 h 30 | FOX Sports, FOX Sports Play et ESPN

Équateur 18 h 30 | FOX Sports, FOX Sports Play et ESPN

Colombie 18 h 30 | FOX Sports, FOX Sports Play et ESPN

Bolivie 19 h 30 | FOX Sports, FOX Sports Play et ESPN

Venezuela 19 h 30 | FOX Sports, FOX Sports Play et ESPN

Argentine 20 h 30 | FOX Sports, FOX Sports Play et ESPN

Chili 20 h 30 | FOX Sports, FOX Sports Play et ESPN

Paraguay 20 h 30 | FOX Sports, FOX Sports Play et ESPN

Uruguay 20 h 30 | FOX Sports, FOX Sports Play et ESPN

Brésil 20 h 30

Espagne 12 h 30 (3 février)

