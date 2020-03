Regardez John Fury attraper son entrejambe et crier: «C’est ce qui sort de ces balles», après que Tyson Fury a renversé Deontay Wilder

Le père de Tyson Fury, John Fury, a aimé chaque instant de la victoire par élimination directe de son fils contre Deontay Wilder le 22 février.

Des images en coulisses dans le cadre du documentaire d’ITV sur le «Gypsy King» montraient John lançant chaque coup de poing avec son fils alors qu’il regardait le combat.

En raison d’une condamnation pénale antérieure, Fury Sr n’est pas autorisé à entrer aux États-Unis pour les combats de Tyson.

Il commentait donc un spectacle au York Hall de Londres ce soir-là, avant de se rendre dans une arrière-salle pour assister à l’événement de Las Vegas.

Le père clairement nerveux a explosé dans la vie au troisième tour lorsque Tyson a renversé Wilder avec une main droite solide.

Mikey Williams / Premier rang

Fury a terrassé Wilder deux fois et l’a arrêté au septième round

Il a crié à la télévision: «C’est ce qu’un homme de 19 pierres peut faire.

“Quand tu as du cœur, quand tu es élevé pour te battre, quand tu es le roi d’une course, c’est ça [you] peut faire.

Il saisit alors son entrejambe et beugla: “C’est ce qui sort de ces boules.”

ITV

John Fury criait à la télévision, applaudissant son fils

Après que le résultat a été confirmé avec la serviette jetée, John a téléphoné à Tyson et l’a rejoint dans le vestiaire.

Le couple a ensuite partagé une conversation émotionnelle avec John en disant: “Vous êtes le meilleur combattant que j’ai jamais vu de toute ma vie.”

Tyson a demandé: “Est-ce que ça avait l’air bien à la télé?”

John a répondu: «C’était le meilleur que j’aie jamais vu de ma vie, vous ne pouviez pas l’écrire. Vous l’avez fait. “

La série complète est disponible pour regarder sur demande sur le ITV Hub maintenant.

