Regardez Kevin Owens sauter du panneau WrestleMania

Kevin Owens a livré un moment à WrestleMania que les fans n’oublieront pas de sitôt samedi soir. Owens a affronté Seth Rollins dans une arène vide, et a gagné par disqualification après que Rollins l’a chronométré avec la cloche du ring à l’extérieur du ring. Alors que Rollins partait, Owens l’a rappelé sur le ring et l’a défié pour un match No-DQ. Ce qui a suivi a été brutal.

Rollins a immédiatement pris le contrôle, faisant exploser Owens avec une chaise en acier à plusieurs reprises, mais Owens a finalement déposé Rollins sur la table d’annonce avec la sonnerie. Owens a ensuite quitté le plateau et a commencé à grimper sur le panneau géant WrestleMania installé derrière la zone d’annonce. Il a pris un acte de foi sur le panneau et a claqué Rollins et la table, puis a frappé un étourdisseur sur le ring pour remporter la victoire. Les fans et les stars de la WWE qui regardaient à la maison ont été stupéfaits.

