Regardez la vidéo officielle des moments forts du combat

Tyson Fury a éliminé Deontay Wilder pour remporter le titre mondial des poids lourds WBC samedi soir à Las Vegas.

Le «Gypsy King» britannique a paré deux fois le «Bronze Bomber» américain aux troisième et cinquième rounds avant que son coin ne jette l’éponge lors du septième round.

Le combat a commencé avec Fury réclamant l’anneau central et pressant en avant tôt.

Auparavant, le «Gypsy King» avait promis des tactiques plus agressives dans le match revanche et était à la hauteur de sa parole.

Aux deuxième et troisième tours, Fury a continué d’avancer avant de trouver sa percée cruciale.

Fury a fracassé la maison sur le côté de la tête de Wilder, ce qui l’a envoyé claquer sur la toile.

Ryan Hafey / PBC

Fury détient désormais les ceintures lourdes WBC et Ring Magazine

L’Américain a survécu à la ronde par la peau de ses dents, mais était clairement sur des jambes instables.

Au cinquième tour, Wilder était de nouveau à terre, cette fois suite à un tir du corps. Bien qu’il se soit levé, l’écriture était sur le mur.

En entrant dans la seconde moitié, la précision de Fury avec des crochets gauches, des jabs et des mains droites a continué de mettre Wilder en enfer.

Il a soutenu le «Bronze Bomber» dans un coin, a martelé la maison tout droit et a commencé à déclencher des combinaisons, ce qui a incité à jeter la serviette.

L’arbitre Bayless a séparé les combattants et Fury a de nouveau été le roi du monde.

.