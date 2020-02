Regardez le combat complet alors que Brit marque un KO au deuxième tour dans un retour espagnol sous le radar

Anthony Yarde a éliminé Diego Jair Ramirez lors de deux rounds de son retour inattendu samedi soir à Madrid.

Le Britannique de 28 ans n’avait pas concouru depuis qu’il avait échoué dans son défi pour le titre mondial contre Sergey Kovalev en août, alors a versé un peu de rouille sur un adversaire surpassé.

Après avoir battu Yarde, Kovalev a été détrôné par Canelo Alvarez qui a ensuite quitté le titre des poids lourds WBO.

En conséquence, l’instance dirigeante a ordonné à Gilberto Ramirez vs Eleider Alvarez et Umar Salamov vs Maxim Vlasov comme deux éliminateurs avec les gagnants prêts à se rencontrer pour la ceinture vacante.

Il y a des rumeurs selon lesquelles Ramirez pourrait se retirer du tournoi et Yarde pourrait être en lice pour prendre sa position en raison de son classement WBO.

Cependant, les règles de la WBO stipulent que vous devez remporter une victoire pour pouvoir participer à leurs combats pour le titre – d’où le sixième round espagnol pour Yarde.

Gancho Boxeo – YouTube

Yarde a marqué un renversement avec un coup de corps

L’adversaire de ce combat au Memphis Nightclub à Madrid était Diego Jair Ramirez – un compagnon colombien avec un dossier de 4-48-3.

Yarde a largement surclassé son ennemi, le plaquant avec un crochet droit au corps au deuxième tour avant d’augmenter encore le tempo pour forcer un arrêt

Le promoteur Frank Warren a expliqué à talkSPORT.com avant le combat: «Il vient juste de sortir du ring pendant un certain temps, donc il ne lui restera plus qu’à courir.

“Il pourrait se battre à nouveau dans les prochaines semaines, il doit gagner en premier.

Gancho Boxeo – YouTube

L’arbitre a arrêté le combat

“Ce n’est pas mon show donc on ne connaît pas l’adversaire.

«Je ne voulais pas attendre avril, avril est loin, il est sorti du ring depuis qu’il a combattu Kovalev.

«Il va rentrer et retirer cette rouille de son système.

“Ils ont appelé deux éliminateurs, mais si l’un des gars se retire [Yarde would jump in]. “

.