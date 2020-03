Regardez le “ combat de l’année ” 2019 que vous avez probablement manqué car il était en direct le jeudi midi

Le 7 novembre 2019, un combat historique a eu lieu à la périphérie de Tokyo.

Le japonais Naoya Inoue a conquis la légende philippine Nonito Donaire, mais a été contraint à une tâche beaucoup plus difficile que prévu par son ennemi inébranlable.

. – Contributeur

Inoue et Donaire se sont instantanément affrontés

En entrant dans cette finale du tournoi World Boxing Super Series, la star montante de 26 ans livre pour livre avait époustouflé ses adversaires en quart et demi-finale en un total combiné de cinq minutes et 29 secondes.

Le Donaire, âgé de 36 ans, autrefois une star à part entière, s’était sans doute frayé un chemin vers la finale.

Son adversaire en quart de finale Ryan Burnett a subi ce qui était finalement une blessure au dos mettant fin à sa carrière à la mi-combat, puis son adversaire en demi-finale Zolani Tete a été contraint de se retirer avec un problème d’épaule pendant la semaine de combat.

Donaire a éliminé son remplaçant de demi-finale sur-égalisé Stephon Young et était sûrement trop en profondeur contre Inoue.

Le combat a été mené dans le pays d’origine du favori, le Japon, et devait avoir lieu jeudi soir. Il serait donc diffusé à un moment incroyablement gênant pour les téléspectateurs du monde occidental.

Certains fans britanniques ont été distraits par la confrontation KSI vs Logan Paul YouTuber qui a eu lieu deux jours plus tard et ont donc ignoré cet affrontement à l’heure du déjeuner.

Pendant ce temps, de nombreux téléspectateurs américains ont choisi de ne pas se lever tôt pour assister à l’événement.

Ce serait leur perte.

. – Contributeur

La paire s’est rencontrée au centre de l’anneau

Dès la cloche d’ouverture, le combat a éclaté dans la vie alors que les deux hommes ont échangé de l’artillerie lourde sans qu’aucun d’entre eux ne soit d’abord emporté par le pouvoir de l’autre.

On s’attendait à ce qu’Inoue écrase Donaire comme il avait la plupart de ses précédents adversaires, mais cela ne s’est pas produit au début des tours car Donaire a résisté à l’agression impitoyable de 26 ans.

Le «Filipino Flash» a riposté dans le second et a attrapé Inoue avec un de ses fameux crochets gauches, le coupant gravement.

Ce coup de poing unique a changé tout le combat. Le «monstre» a révélé plus tard qu’il avait causé une fracture orbitale et lui avait laissé une vision double dans son œil droit.

. – Contributeur

Donaire a vérifié Inoue et l’a coupé avec son légendaire crochet gauche

À partir de ce moment, la star japonaise a réalisé qu’il n’était pas dans un temps aussi facile que prévu.

Donaire a fait pression sur Inoue et l’a testé comme jamais auparavant dans les rondes du milieu, mais a été gravement blessé lorsque le combattant à domicile a riposté à la fin du cinquième.

Malgré la douleur, Donaire s’est frayé un chemin de retour dans le combat avant de prendre le contrôle au neuvième round en titubant Inoue avec une main droite colossale.

Inoue a tenu bon pour survivre à la session, puis a repris sa domination dans les minutes suivantes. Il a révélé plus tard que c’était la première fois qu’il remportait un adversaire de toute sa carrière.

. – Contributeur

Inoue est resté en quelque sorte sur ses pieds au tour neuf

Après avoir récupéré dans le dixième, Inoue a assuré que le round 11 serait la clé pour décider du combat.

Il a mis fin à une combinaison rapide en plantant à la maison un crochet gauche d’un pouce parfait sur le corps, ce qui a fait vaciller Donaire autour de l’anneau avant que l’agonie atroce ne le force à se flétrir jusqu’aux genoux.

Le décompte des arbitres a atteint dix, Inoue a commencé à célébrer, mais dans une étonnante démonstration de cœur, le joueur de 36 ans s’est ensuite remis sur ses pieds.

Donaire aurait dû être compté, mais il a été autorisé à se battre par un officiel qui appréciait probablement trop le concours et ne voulait pas qu’il se termine. Personne ne s’est plaint.

Le dernier tour était une guerre totale, Inoue sortant victorieux par une décision unanime de 116-111, 117-109, 114-113.

Cette victoire l’a couronné champion du monde des poids coq WBA & IBF, ainsi que titulaire de la ceinture Ring Magazine et roi du tournoi WBSS.

Au lendemain, le classique moderne a été rapidement inscrit dans les livres d’histoire comme l’une des plus grandes batailles d’Asie.

Et l’admiration mutuelle partagée entre les deux hommes était évidente un jour plus tard, lorsque Donaire a publié une vidéo et une déclaration sur les réseaux sociaux.

. – Contributeur

Inoue a gagné la journée, mais Donire a partagé sa victoire

Nonito Donaire a révélé que Naoya Inoue lui avait laissé emprunter le trophée

Le Philippin a expliqué que, malgré sa défaite, c’est lui qui avait remporté le trophée WBSS.

Inoue a accepté de le lui prêter afin qu’il puisse tenir une promesse à ses enfants et leur enseigner une leçon sur le respect de la défaite.

Dans l’ensemble, pas mal pour un combat jeudi midi.

.