Regardez le fils de Tyson Fury interrompre l’entraînement à la maison en urinant sur le sol

Mercredi, le deuxième entraînement à domicile en direct de Tyson Fury est tombé dans le chaos.

À la lumière des instructions du Premier ministre Boris Johnson concernant un verrouillage au Royaume-Uni en raison de la pandémie de coronavirus, le champion des poids lourds de la WBC a pris sur lui de motiver les fans coincés à l’intérieur.

Ryan Hafey / PBC

Tyson Fury est le champion du monde des poids lourds WBC

Les enfants du «Gypsy King» se sont écrasés le premier et le deuxième jour, car le prince Tyson Fury II a volé la vedette.

Lorsque Tyson a amené l’entraînement dans son jardin, son enfant du milieu en a profité pour vivre pleinement la nature, a baissé son bas de pyjama et a uriné à l’extérieur.

Sa mère Paris n’était pas du tout impressionnée et lui a dit: «Tu ne peux pas faire pipi dehors. Vous ne pouvez pas faire pipi sur le sol. Non, tu ne fais pas pipi par terre, non, c’est vilain. “

Tyson a répondu en plaisantant: “Vous le quittez, c’est sa propriété.”

Tyson Fury – Instagram

Le fils de Tyson Fury a laissé une flaque d’eau dans leur jardin

Le champion WBC a également profité de l’occasion pour présenter son chien Minnie et a tenté d’inciter ses voisins à le rejoindre.

Cependant, ils semblaient loin de l’idée.

