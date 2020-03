Regardez le furieux de Diego Costa débuter et se moquer des fans de Liverpool après avoir été remplacé tôt

Diego Costa était loin d’être un homme heureux en seconde période à Anfield mercredi soir.

Avec son équipe de l’Atletico Madrid 1-0 (1-1 agg) contre Liverpool lors de leur match retour en Ligue des Champions, Diego Simeone a choisi de décoller Costa.

XIIIIIIII… Acho que Diego Costa ficou um pouco IRRITADO ao ser substituído, hein?! A torcida do Liverpool NÃO PERDOOU e ficou implicando com o jogador do Atleti! 😂😂😂

.

Você assiste a Liverpool x Atlético de Madrid na TNT, no nosso Facebook e no @eiplus! #CasaDaChampions pic.twitter.com/DgcBIyM2hK

– Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 11 mars 2020

. – .

Costa se parlait en quittant le terrain

L’attaquant d’Atleti a réagi avec fureur en partant après seulement 56 minutes, murmurant pour lui-même alors qu’il était remplacé par Marcos Llorente.

Les fans de Liverpool autour du stade ont hué leur ex-bourreau de Chelsea alors qu’il partait sans avoir l’impact souhaité sur le match.

Costa a ensuite souligné son mécontentement en amorçant un sac de kit et un porte-bouteille d’eau sur la touche.

Les fans de Liverpool ont répondu en applaudissant et en se moquant de sa colère.

. – .

Costa a lancé des articles sur la ligne de touche

. – .

Il a également ignoré son manager

Costa a commencé le jeu de façon classique, provoquant la controverse et contrariant les fidèles locaux.

À une étape de la première mi-temps, Costa n’a pas jeté le ballon avec autant de subtilité et a été repéré par l’arbitre qui a choisi avec indulgence de ne pas le réserver.

Il a étreint le fonctionnaire à la suite de cette décision.

.