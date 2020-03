Regardez le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, nier la poignée de main de Diego Simeone au milieu de la pandémie de coronavirus, plaisante avec une coudée à la place

Jurgen Klopp a choisi de ne pas serrer la main de Diego Simeone avant le match retour de la Ligue des champions mercredi soir.

Malgré la pandémie actuelle de coronavirus, le manager de l’Atletico Madrid a tendu la main au patron de Liverpool, qui l’a rejeté et a plutôt opté pour un coup de coude jokey.

Les cas de Covid-19 au Royaume-Uni sont passés à 480, dont huit décès, et il semble de plus en plus probable que le football national passera bientôt à huis clos à mesure que les mesures de «distanciation sociale» seront introduites progressivement.

Les matchs se poursuivent avec les supporters au Royaume-Uni, contrairement à l’Espagne et la France, où le sport national a eu lieu dans des stades vides.

Pendant ce temps, en Italie, le deuxième pays le plus touché derrière la Chine, tout le sport a été reporté au 3 avril au moins, et on craint que la saison de Serie A ne se poursuive pas.

Liverpool espère qu’une situation similaire ne se développera pas au Royaume-Uni, étant donné qu’ils sont en bonne voie pour remporter leur premier titre de haut vol en 30 ans.

Il n’y a pas eu de poignée de main entre les deux

Avant la poignée de main du manager d’avant-match, Klopp a été vu frustré par les supporters qui tentaient de classer les cinq joueurs en haut pour se réchauffer.

Les joueurs ont été invités à réduire l’interaction sociale avec les supporters au milieu de la propagation du coronavirus, et l’Allemand a été contraint de le préciser lui-même lorsque ses hommes ont émergé du tunnel d’Anfield.

