Regardez le terrible défi du kung-fu alors qu’Adam Thompson reçoit un carton rouge lors de Rotherham vs Hull

Les cartons rouges affectent souvent le déroulement des matchs de football et cet incident lors de la rencontre de Rotherham en FA Cup à domicile contre Hull en est un exemple classique.

Et le joueur de Millers, Adam Thompson, se donnera des coups de pied car son défi de style kung-fu a sans doute empêché son équipe de provoquer un bouleversement samedi.

Ça allait plutôt bien pour Rotherham avant le terrible tacle de Thompson

Le jeu était bloqué à 1-1 lorsque, à la 24e minute, le défenseur Thompson était un peu impatient de tenter de remporter le ballon sur l’attaquant des Tigers Keane Lewis-Potter.

Thompson n’allait jamais atteindre le ballon et quand il est passé devant lui, sa botte haute était destinée au pied de Lewis-Potter.

L’arbitre Anthony Backhouse n’avait d’autre choix que de renvoyer l’homme de Rotherham alors qu’il restait un peu moins des trois quarts du match. Lewis-Potter a joué pour le reste du match.

Le coup de pied de Thompson n’était certainement pas aussi grave

Le défi ressemblait légèrement à l’infâme «coup de pied de kung-fu» de Manchester United Eric Cantona sur un fan de Crystal Palace en janvier 1995.

En toute honnêteté pour Thompson, malgré ses méthodes imprudentes, cela ressemblait à une véritable tentative pour obtenir le ballon et vous pouvez voir le regret écrit sur son visage après.

Ci-dessous, vous pouvez voir le défi d’horreur.

Rotherham a bien réagi à l’expulsion, Kyle Vassell leur donnant une avance de 2-1 à la mi-temps.

Cependant, au fur et à mesure que le match avançait, League One Rotherham a commencé à se fatiguer contre ses adversaires du championnat et Tom Eaves a marqué son deuxième à mi-chemin de la seconde moitié pour égaliser les scores.

Et puis dans les arrêts de jeu, la misère de Rotherham était complète lorsque Eaves a marqué son troisième pour réserver la place de Hull au quatrième tour.

Un chagrin pour la FA Cup plutôt qu’une romance pour Rotherham en 2020…

