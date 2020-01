Regardez LeBron James dépasser Kobe Bryant sur la liste des meilleurs scores de la NBA

LeBron James est entré dans le match sur la route de samedi soir contre les 76ers qui avaient besoin de 18 points pour passer Kobe Bryant pour le troisième sur la liste de pointage de tous les temps de la NBA, et la superstar des Lakers a marqué ses 33643e et 33644e points en carrière au troisième trimestre avec un lay-up sur un conduire au seau.

James a écrit les deux numéros de Lakers de Bryant, 8 et 24, sur ses baskets en hommage à la légende des Lakers.

James peut-il finalement devenir le roi de la NBA? À son rythme actuel, il est probable que James dépassera Karl Malone pour la deuxième place de la saison 2021-22 NBA – et s’il reste en bonne santé et ne voit pas de baisse de production, il est possible que James puisse dépasser Kareem Abdul-Jabbar en la même saison. C’est un pari plus sûr que James deviendra le meilleur buteur de tous les temps s’il joue encore trois saisons complètes.

