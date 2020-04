Regardez les anciens coéquipiers de Vontae Davis raconter l’histoire de sa retraite

Vontae Davis se retirant de la NFL alors qu’il est littéralement en train de jouer à un match de la NFL sera toujours et pour toujours un moment.

Vous vous souvenez exactement où vous étiez et à quel point vous avez ri quand la nouvelle a annoncé que l’ancien demi de coin des Bills avait décidé de prendre sa retraite au milieu du match. C’était vraiment si drôle.

Mais voici le problème: nous savons qu’il a pris sa retraite, mais nous ne connaissons vraiment pas tous les détails sur la façon dont cela s’est passé. Nous avons entendu des morceaux, mais pas toute l’histoire.

Pas avant aujourd’hui, bien sûr. Les anciens coéquipiers de Davis, LeSean McCoy et Tre’Davious White, nous ont expliqué comment Davis a plongé à la mi-temps et c’est aussi drôle que vous le pensez.

Blanc racontant l’histoire va vous faire par terre essayer de reprendre votre souffle après avoir tant ri

«Il venait de faire un grand arrêt au troisième tiers. Il leva le poing et fit monter la foule et tout. Nous sommes donc arrivés à la ligne de touche.

Vous savez ce que je veux dire, l’infraction va, alors nous sommes sur le point de jouer. L’entraîneur a dit: «Vous vous préparez tous» et il a dit: «Oui, j’ai fini jeune taureau.»

J’ai regardé, je me suis dit “tiens bon.” Il était comme “Ouais, c’est mon dernier tour.” Je me disais, ce que tu veux dire, oh, ça va être ta dernière année? “Il était comme” Non, ça va être mon dernier match. J’ai fini, mec, “.”

Cette histoire est si bonne, mec. Tellement bon. Bravo à Vontae Davis pour nous avoir fait rire autant toutes ces années plus tard.

