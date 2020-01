Regardez les combats contre Nate Diaz et Eddie Alvarez gratuitement avant le choc de l’UFC 246 avec «Cowboy» Cerrone

Conor McGregor mettra enfin fin à son exil volontaire des arts martiaux mixtes samedi soir lorsqu’il affrontera Donald Cerrone.

Un affrontement avec ‘Cowboy’ à l’UFC 246 marque la première fois que les fans ont vu l’Irlandais en action depuis sa défaite écrasante contre Khabib Nurmagomedov en octobre 2018.

Il semblerait que Conor McGregor soit en forme de vie avant l’UFC 246

Bien qu’il ait insisté sur le fait qu’il s’était retiré définitivement du sport après sa deuxième défaite à l’UFC, McGregor est bel et bien de retour.

Et, si vous croyez ses entraîneurs et les médecins de l’UFC, ‘The Notorious’ semble mieux que jamais.

Avant le combat lucratif Floyd Mayweather ou les graves allégations entourant sa vie personnelle, McGregor était la plus grande star des sports de combat et potentiellement du sport.

Sa personnalité charismatique, son esprit acéré et ses extraits sonores hilarants ont peut-être éclipsé le talent indéniable de l’Irlandais.

Le deuxième combat contre Nate Diaz était un classique pour les âges

Conor McGregor a été le premier champion du monde à deux poids simultané de l’histoire de l’UFC

Après avoir mené une émeute dans la division poids plume, il a mis fin au règne dominant de Joe Aldo en seulement 13 secondes avec une main gauche parfaitement placée pour envoyer le Brésilien s’écraser sur la toile.

Il s’est avéré être son dernier combat à 145 livres alors qu’il tentait de reproduire son succès avec l’ancienne promotion Cage Warriors en devenant champion du monde à deux poids et qu’il visait le titre des poids légers.

Cependant, Rafael dos Anjos, le champion des blessures, est arrivé, Nate Diaz étant un remplaçant tardif et étourdissant le monde à l’UFC 196 alors qu’il a forcé l’Irlandais à tirer au second tour.

Le match revanche très attendu a été à la hauteur du battage médiatique et plus encore et a même été élu comme le plus grand combat de poids welter de l’histoire de la société alors que McGregor exigeait sa revanche dans un concours passionnant.

L’UFC a publié le combat complet sur sa chaîne YouTube – regardez-le ci-dessous!

Après le succès au poids welter, «The Notorious» a de nouveau sauté dans une catégorie de poids différente en se perfectionnant sur la ceinture de 155 lb – maintenant enroulée autour de la taille d’Eddie Alvarez.

Malgré les inquiétudes concernant le pouvoir et l’agression de “The Underground King”, McGregor avait l’air impeccable au Madison Square Garden et a livré l’une des expositions les plus dominantes dans un combat pour le titre de l’UFC.

Se glissant dans et hors de portée avec une facilité parfaite, le joueur de 31 ans a laissé tomber Alvarez trois fois au premier tour avant de terminer le combat au troisième.

Et, tout comme pour la suite de Diaz, l’UFC a publié l’intégralité du combat sur sa chaîne YouTube pour aiguiser le sifflement proverbial des fans avant que McGregor ne revienne à l’UFC. Découvrez-le ci-dessous!

