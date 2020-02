Regardez les coups de grâce et les coups de poing les plus dévastateurs de Wilder, y compris Ortiz et Breazeale

Deontay Wilder est sans aucun doute le combattant le plus puissant de la boxe aujourd’hui, certains spéculant qu’il frappe avec plus de férocité d’un coup de poing que n’importe quel poids lourd de l’histoire du sport.

Le “Bronze Bomber” de 34 ans a un dossier de 42-0-1 avec 41 KO – un ratio de KO de 95,35 pour cent.

Audley Harrison a senti toute la puissance du pouvoir de Deontay Wilder en 2013

Bermane Stiverne et Tyson Fury sont les deux seuls combattants à avoir jamais pris la distance avec les Américains.

Dans leur match revanche, Wilder a terminé Stiverne en un tour et il cherchera à faire de même avec Fury, avec qui il a dessiné en 2018, quand ils se retrouveront le 22 février.

Il n’y a aucun doute à ce sujet, il a un punch monstre et certains qui ont été à la fin ont vécu pour raconter l’histoire.

Fury lui-même a appelé Wilder le «perforateur le plus féroce de l’histoire de la division poids lourds».

“Aussi facile que je me suis levé [in the 12th], Je ne me suis peut-être jamais levé. C’est le genre de coup de poing dont les gens ne se réveillent parfois pas. »

En commençant par la Britannique Audley Harrison, regardez les dix premiers KO les plus dévastateurs de Wilder.

Harrison a en fait affirmé avoir presque perdu un œil lors d’une séance de combat avec le roi de la WBC.

“Il m’a attrapé avec ce tir et cela a presque détaché ma rétine et soudainement j’ai dû arrêter de m’entraîner pendant huit ou neuf jours”, ajoutant qu’il n’a même pas vu son KO du premier tour arriver lorsqu’ils se sont battus en 2013.

10. Deontay Wilder KO1 Audley Harrison – 2013

KO en 70 secondes 😳

Retour sur le moment où Deontay Wilder a envoyé Audley Harrison à la retraite avec un KO dévastateur au premier tour 👊👊👊 pic.twitter.com/h0ACOCi3Mw

– Boxe sur BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) 1 novembre 2018

9. Deontay Wilder KO1 Dan Sheehan – 2010

(1 minute 58 secondes dans la vidéo ci-dessous)

8. Deontay Wilder KO4 Nicolai Firtha – 2014

(Premier clip de compilation ci-dessous)

7. Deontay Wilder KO3 Kelvin Price – 2012

6. Deontay Wilder KO7 Luis Ortiz (revanche) – 2019

5. Deontay Wilder KO2 Dominique Alexander – 2011

(5 minutes 18 secondes dans la vidéo ci-dessous)

4. Deontay Wilder KO1 Siarhei Liakhovich – 2013

(Troisième clip de compilation ci-dessous)

3. Deontay Wilder KO1 Dominic Breazeale – 2019

2. Deontay Wilder KO1 Bermane Stiverne (revanche) – 2017

1. Deontay Wilder KO9 Artur Szpilka – 2016

.