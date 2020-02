Regardez l’hommage de Jennifer Hudson à Kobe Bryant

Le match NBA All-Star à Chicago ce soir a débuté avec un hommage assez incroyable et émouvant à Kobe et Gianna Bryant trois semaines seulement après la mort de deux des neuf personnes tuées dans un accident d’hélicoptère près de Los Angeles.

Magic Johnson a demandé aux joueurs des deux équipes de se tenir ensemble et de se tenir la main avant de demander à la foule à guichets fermés du United Center un moment de silence de 8 secondes.

Magic a ensuite présenté Jennifer Hudson, de Chicago, pour sortir et chanter une chanson pour Kobe et Gigi, et c’était absolument magnifique.

Voici la performance complète de Hudson, qui a été si bien réalisée:

