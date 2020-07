Regardez Mike Tyson assommer son adversaire lors du combat de retour avec la main droite du monstre avant de l’attraper

Bien que la demande de voir Mike Tyson en compétition ait peut-être quelque peu diminué depuis le début du verrouillage, l’ancien champion du monde des poids lourds incontesté est toujours un énorme tirage.

En mai, des rumeurs ont commencé à circuler à propos de Tyson faisant un retour pour défier les champions actuels des poids lourds alors que les vidéos de combat inquiétantes commençaient à devenir virales.

Mike Tyson est en pleine forme avant son deuxième retour en boxe

« Iron Mike » est resté plutôt calme sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, avec le retour des événements de boxe en direct et de MMA en Amérique qui ont plutôt dominé les dernières nouvelles.

Cependant, cela ne veut pas dire que l’homme de 54 ans est prêt à abandonner les projecteurs pour l’instant.

En fait, la dernière fois que Tyson était officiellement sur le ring a fini par devenir la première et la dernière page alors qu’il a presque assommé un adversaire lors d’un combat d’exposition caritatif de quatre tours en octobre 2006.

Alors âgé de 40 ans, Tyson a affronté Corey Sanders devant 6 000 fans et en direct sur le pay-per-view et était déterminé à donner un spectacle.

Tyson a attrapé Sanders avec un compteur de traction de marque et son droit de coupe a presque amené un KO

Sa tournée mondiale de 2006 a été conçue pour aider à atténuer les difficultés financières qu’il s’était encourues après avoir gaspillé la majeure partie de sa fortune de 300 millions de dollars.

Bien que lourdement endetté et officiellement en faillite, Tyson savait comment se sortir des ennuis après avoir vécu dans les rues de New York comme un enfant.

Au cours des combats prévus contre les Sanders de 6 pieds 6 pouces, Tyson a choisi de ne pas porter de casque car son adversaire novice a pris toutes les précautions possibles contre un homme qui détenait 50 victoires et 44 KO sur son record.

Bien qu’il ait été techniquement à la retraite après sa défaite contre le cogneur compagnon Kevin McBride, Tyson n’avait clairement pas perdu une étape et sa puissance de marque était pleinement exposée.

Au cours de l’un des combats, Tyson a glissé un jab et a posé un magnifique compteur de traction qui a bouclé et a atterri au ras du casque de Sanders. Bien qu’il ne soit pas lancé à plein régime, il se connectait toujours magnifiquement.

Le Sanders, beaucoup plus grand, qui avait affronté Andrew Golota et Oleg Maskaev au cours de sa carrière, a vacillé timidement et a dû être retenu par Tyson après la couleur de la main droite.

«T-Rex» a heureusement retrouvé ses esprits et le combat s’est poursuivi à un rythme sédentaire, bien que les milliers de personnes présentes et ceux qui ont regardé sur PPV aient été témoins des instincts prédateurs que Tyson possède toujours.

Qui sait si c’est la dernière fois que nous verrons jamais Mike Tyson dans le cercle carré, mais c’est certainement quelque chose pour se souvenir de lui sinon.

Compilation d’entraînement Mike Tyson