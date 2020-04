Regardez Tyson Fury et Joseph Parker se synchroniser et danser de façon hilarante pour frapper Build Me Up Buttercup

Joseph Parker est de retour avec les vidéos de bien-être alors que le monde s’adapte à la pandémie de coronavirus.

Le Néo-Zélandais a canalisé son intérieur Hugh Grant en recréant la scène du «Premier ministre dansant» du film Love Actually.

Parker a toujours dansé si sa carrière de boxe ne se déroule pas comme prévu!

Parker a suivi mardi avec une vidéo brillante de lui qui synchronise les lèvres du célèbre hit des années 1960, Build Me Up Buttercup.

Il avait quelques amis avec lui pour cela et vous pourriez bien en reconnaître un – le champion des poids lourds WBC Tyson Fury.

Fury est quelqu’un qui aime bien chanter et danser, le «Gypsy King» chantant «American Pie» de Don McLean après son excellente victoire sur Deontay Wilder en février.

Et Fury n’a pas du tout déçu, interrompant les mouvements tout en chantant la chanson de The Foundations.

Ci-dessous, vous pouvez voir le clip brillant, qui contient également le célèbre annonceur du ring, Michael Buffer.

Parker a une énorme admiration pour Fury, le qualifiant de «meilleur poids lourd de notre époque».

Il a déclaré à talkSPORT: «Le premier combat [vs Wilder], Fury a gagné à mon avis mais c’était un match nul comme nous l’avons tous vu. Le deuxième combat, personne ne s’attendait à ce que Fury le mette sur le pied arrière comme il a expliqué qu’il allait le faire.

«Je pense que ce sera le même résultat dans le troisième combat. Je pense que Fury est probablement le meilleur poids lourd de notre époque. Combat [Wladimir] Klitzchko et le détrôner et aussi revenir de tout ce dont il est revenu, battre Wilder et obtenir le titre, c’est incroyable. “

On ne sait pas quand Fury se battra à nouveau avec le coronavirus mettant la boxe et le monde sportif en attente.

. – .

Fury a surclassé Wilder lors d’une soirée mémorable à Las Vegas

Cependant, chaque fois qu’il est sûr de reprendre la boxe, le combattant britannique devrait de nouveau affronter Wilder pour un troisième combat alors que l’Américain a exercé une clause dans le contrat pour un match revanche.

KO COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

.