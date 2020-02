Regardez UFC 247 gratuitement pendant que Jon Jones affronte Dominick Reyes – Détails de la chaîne de télévision et de la diffusion en direct

Jon ‘Bones’ Jones affrontera Dominick Reyes invaincu ce week-end dans le combat pour l’UFC 247.

Jones, considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’UFC, mettra en jeu son titre des poids lourds légers contre le Californien à Houston, au Texas.

L’athlète de 32 ans a battu Thiago Santos à l’UFC 239 en juillet de l’année dernière, portant son record à 25 victoires en 27 combats.

Il cherchera à nouveau à défendre sa couronne ce week-end lorsqu’il affrontera les 12 victoires de 12 Reyes.

UFC 247: chaîne de télévision et diffusion en direct

L’événement principal de l’UFC aura lieu au Toyota Center de 19 000 places à Houston le samedi 8 février.

L’événement principal devrait commencer vers 4 h 30, heure du Royaume-Uni, mais cela dépendra de la façon dont la carte de combat se déroulera.

L’action se déroulera sur BT Sport 2, ce qui signifie que l’événement principal ne sera PAS à la carte au Royaume-Uni.

Calendrier UFC 2020: tous les principaux événements à venir, y compris Jon Jones et Khabib Nurmagomedov

La couverture des préliminaires et de la carte principale commencera à 1 h du matin.

Si vous êtes abonné à BT Sport, téléchargez l’application officielle pour diffuser sur un certain nombre d’appareils.

Si vous êtes un client de téléphone EE, vous pouvez regarder l’événement gratuitement – les clients EE peuvent s’inscrire pour un essai gratuit de trois mois à BT Sport en envoyant SPORT au 150.

Un UFC Fight Pass est disponible à l’achat à partir de 6,99 £ si vous souhaitez diffuser où que vous soyez et assister aux premières séries préliminaires.

Jon Jones montre ses réflexes alors qu’il se prépare pour le combat de l’UFC avec Thiago Santos

UFC 247: carte de combat complète

Carte principale

Jon Jones vs Dominick Reyes (titre des poids lourds légers)

Valentina Shevchenko contre Katlyn Chookagian (titre féminin poids mouche)

Juan Adams vs Justin Tafa (poids lourd)

Mirsad Bektic vs Dan Ige (poids plume)

Derrick Lewis vs Ilir Latifi (poids lourd)

Prélims

Trevin Giles vs Antonio Arroyo (poids moyen)

Alex Morono contre Kalinn Williams (poids welter)

Lauren Murphy vs Andrea Lee (poids mouche des femmes)

Premiers préliminaires

Miles Johns vs Mario Bautista (poids coq)

Journey Newson vs Domingo Pilarte (poids coq)

Andre Ewell vs Jonathan Martinez (poids coq)

.