Reggie Jackson espère moins, c’est plus avec les tondeuses

Un petit gain pour Reggie Jackson, comme un régal. Les Detroit Pistons ont accepté un rachat avec le meneur vétéran mardi, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. Le joueur de 29 ans prévoit de signer avec les Clippers une fois qu’il aura annulé les dérogations. Jackson est le deuxième grand nom à quitter Détroit ce mois-ci, après que la franchise a échangé la pierre angulaire Andre Drummond aux Cavaliers à la date limite.

Jackson a été absent pendant la majeure partie de la saison 2019-20. Il s’est blessé au dos en octobre et a raté les 42 matchs suivants. Sa production s’est bien déroulée depuis son retour fin janvier, avec une moyenne de 16,6 points et 5,3 passes décisives en 12 matchs. C’est une bonne représentation du temps total de Jackson à Détroit. Régulièrement absent, avec la tache lumineuse occasionnelle. La chose la plus mémorable au sujet de son mandat au sein de l’organisation est combien de temps cela a semblé durer. Le contrat qui ne prendrait jamais fin – l’accord de 80 millions de dollars sur cinq ans que Jackson a signé en 2015 – était en fait, vraiment, sérieusement, je le promets, j’ai vérifié, prenait fin cet été. Les citations de cette conférence de presse en 2015 sont hilarantes rétrospectivement: “La seule chose qui comptait dans tout ce processus avec nous”, a déclaré alors l’entraîneur et président Stan Van Gundy, “était de s’assurer que nous le faisions signer à long terme.”

Une série de blessures a fait dérailler le potentiel de Jackson à Détroit. Le meneur a même déclaré qu’il envisageait de couper court à sa carrière. «Il y a quelques années, je pensais [my future] était la retraite après cette saison. J’étais juste trop blessé et j’avais frappé une dépression de basket-ball », a-t-il déclaré au Detroit News. Il a disputé 82 matchs pour la première fois de sa carrière la saison dernière, pour en manquer plus de la moitié. La santé l’a retenu à Détroit, tout comme la situation. Jackson était jumelé avec un centre traditionnel et un entraîneur à l’ancienne. Il était déterminé à prouver à son ancienne équipe qu’il n’y avait pas de limites à son jeu. Il y avait.

Signer avec les Clippers est un bon début pour la phase trois de la carrière de Jackson. Il sait qui il est maintenant (j’espère). Pilote, meneur de jeu, manieur de ballon semi-charitable, tireur (il fait 37,8% de ses 3 cette saison) et défenseur insouciant. Tout cela pour dire qu’il est une bonne sauvegarde. Jackson voulait échapper à Oklahoma City parce qu’il pensait le contraire – qu’il méritait d’être un starter, un capitaine, une option principale et libre de l’ombre créée par une équipe Thunder pleine de dons. Certains joueurs ne peuvent jamais faire taire cette voix en leur disant qu’ils sont privés de ce qu’ils méritent (l’ancien coéquipier de Jackson, Dion Waiters, par exemple). Jackson n’a pas été dans un rôle de réserve depuis cinq ans. Maintenant, il rejoint l’équipe la plus profonde de l’Ouest.

Les Clippers ont déjà plusieurs gestionnaires de balle de qualité. Jackson sera jockeying pour le temps au poste de meneur avec Patrick Beverley; Lou Williams, alias le sixième homme en titre à trois reprises; et Landry Shamet. Il se passe déjà beaucoup de choses dans cet espace, bien que les Clippers aiment une bonne police d’assurance. Ils ont obtenu deux superstars et deux candidats au sixième homme de l’année, et ont acquis Marcus Morris à la date limite.

La rotation est bien remplie, en particulier pour Jackson, qui aurait probablement vu beaucoup plus de temps sur le terrain avec une équipe comme les Lakers. Ils auraient vraiment pu utiliser un meneur. Au lieu de cela, un gars notoire de Bet On Himself se connecte pour jouer dans une équipe Clippers chargée d’options. Jackson est ami avec Paul George, alors c’est peut-être ce qui l’a poussé. Il est également possible qu’il croit davantage aux chances des Clippers, ou que les Lakers préfèrent se taire. Pourtant, il est peu plausible que Jackson n’ait pas été certain qu’il verrait le tribunal. Je veux dire à quel point Paul George est un ami? Demander un ami!

Alors que Jackson ajoute à l’embarras des richesses des Clippers, les Pistons n’ont presque plus rien. Une autre saison passera Blake Griffin – chirurgie du genou cette fois, en janvier – et ses différentes parties du corps malades. Il était stupéfiant que les Clippers aient trouvé une équipe pour prendre le contrat max de Griffin en premier lieu; les Pistons ne peuvent malheureusement pas l’échanger contre les Pistons. Avec Drummond et Jackson partis, la question pour Detroit devient maintenant la prochaine étape. La seule réponse claire à l’heure actuelle est que cela n’impliquera pas Jackson ou Drummond.

Il y a quelques semaines, alors que Jackson était encore avec les Pistons, je l’ai regardé rater deux tirs de clôture consécutifs contre les Nuggets. Il restait moins d’une minute au quatrième quart et le match était à égalité 111-111. Il respire au premier coup, puis récupère le ballon, conduit, tire pour un flotteur avec un quart de seconde restant, et le frappe. Je me souviens de m’être demandé si Jackson n’avait pas vraiment eu de malchance toutes ces années. Difficile à dire avec un joueur qui le force toujours. Jackson a eu le feu vert qu’il désirait tant pendant de nombreuses années à Détroit, une expérience contenue pour son ego et son portefeuille. Il n’aura plus jamais l’autonomie d’une superstar, mais au moins maintenant il sera parmi eux.