Reggie Jackson signe avec des Lakers ou des Clippers?

Est-ce que Reggie Jackson signera avec les Lakers ou les Clippers?

Actuellement, Jackson est toujours sous contrat avec les Pistons de Detroit. L’accord de Jackson expire à la fin de cette saison, mais il y a eu plusieurs rapports selon lesquels Detroit cherche à le racheter.

Étant donné que les Pistons viennent d’être expédiés du centre Andre Drummond aux Cleveland Cavaliers parce qu’ils sont si désireux de décharger leurs actifs, il est sûr de supposer que le même principe s’appliquera à Jackson.

Jackson comblerait beaucoup de besoins pour les deux équipes de Los Angeles, mais surtout pour les Lakers.

Les Lakers ont besoin d’un manipulateur de ballon pour réduire la pression sur LeBron James, qui peut également tirer le ballon à trois avec constance.

Reggie Jackson de Detroit évalue toujours s’il convient de poursuivre un rachat ou de conclure son contrat avec les Pistons, selon des sources de la ligue, mais les Clippers sont apparus comme un prétendant probable si Jackson choisit cette voie.

Les Clips, bien sûr, s’intéressent également à la cible principale de Laker, Darren Collison

Jackson tire actuellement un sommet en carrière de 40,4% derrière l’arc.

Au-delà de cela, il peut être un bon défenseur lorsqu’il y pense et est capable de bien jouer sur et hors du ballon.

Le joueur de 29 ans est la meilleure option encore sur la table après que Darren Collison ait finalement décidé de rester à la retraite cette année.

Les Lakers espéraient vraiment que Collison sortirait de sa retraite et se joindrait à eux pour une poussée en séries éliminatoires, mais l’ancienne star de l’UCLA n’était pas intéressée.

Les Lakers sont de 39-12 à 51 sorties et les Clippers de 36-16 à 52 sorties. Les deux équipes siègent respectivement aux numéros 1 et 3 de la Conférence de l’Ouest.

Avant la date limite des échanges, les Lakers et les Clippers ont tenté de consolider leurs problèmes de fond en échangeant avec les New York Knicks contre Marcus Morris. En fin de compte, les Clippers ont présenté le package commercial le plus attractif et ont fini par le recevoir à la fin.

Une décision finale sur Jackson sera probablement prise à un moment donné dans les prochains jours.

