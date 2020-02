Reinier est présenté comme un footballeur du Real Madrid

L’équipe blanche a officialisé la signature de Reinier Jesus depuis longtemps, mais le Brésilien n’a pas pu s’habiller court à Santiago Bernabéu jusqu’à aujourd’hui. Le jeune talent que le Real Madrid ajoute à sa constellation de stars était déjà dans le stade lors du duel contre la Celta de Vigo dimanche dernier, mais a vécu aujourd’hui celui qui pour tous les nouveaux footballeurs merengues est l’une des journées les plus spéciales de sa carrière.

Après avoir signé son premier contrat et posé avec Florentino Pérez et sa famille devant la vitrine de la treize Ligue des champions du club, Reinier, vêtu par le président blanc, est apparu dans la boîte d’honneur de Santiago Bernabéu. Là, tous les participants à l’événement l’attendaient, y compris le directeur des relations institutionnelles Emilio Butragueño et certains ambassadeurs de Madrid tels que Solari ou Arbeloa, en plus de son futur entraîneur en Castille, Raúl González Blanco.

Visiblement excité, laissant échapper une larme comme ses parents, il a apprécié la vidéo d’introduction avec certaines de ses meilleures pièces, qui s’est terminée par la célébration avec Flamengo dans les rues de Rio de Janeiro et un “ Bienvenue ”. A cette époque, Florentino Pérez a pris la parole, qui a d’abord fait référence aux membres de la famille et aux autres participants pour les souhaiter la bienvenue à l’événement, pour terminer son discours en affirmant la présence de Reinier.

“Aujourd’hui, nous accueillons Reinier en tant que nouveau joueur du Real Madrid”, a déclaré le président brésilien, qui, avec son père, ne pouvait contenir l’excitation d’entendre une phrase aussi attendue. “Aujourd’hui est un jour très heureux pour moi, je réalise un rêve d’enfance, je veux faire partie de l’histoire de ce club”, a déclaré Reinier dans les premiers mots d’un bref discours qui s’est terminé par un “Hala Madrid”.

Florentino est parti ensuite immortaliser à nouveau le moment avec le maillot de l’ensemble blanc, déjà au nom de Reinier, bien que toujours sans numéro, à côté du footballeur d’abord, de sa famille plus tard et enfin de plusieurs représentants du club. Après l’acte le plus formel, il était temps de sauter sur la pelouse de Santiago Bernabéu, où plusieurs fans de merengues attendaient ce qui sera leur nouvelle idole.

“Histoire que vous avez faite, histoire à faire”, a commencé à retentir dans le haut-parleur du stade lorsque Reinier a gravi les escaliers du tunnel des vestiaires pour la première fois parfaitement habillé avec les bagages de Madrid. Il jeta un coup d’œil au stade, pratiquement vide et se dirigea vers l’un des coins, où certains fans applaudirent son nom tout en recevant des balles cadeaux.

Reinier a pris quelques photos avec plusieurs mobiles et devant les fans la photo attendue embrassant le bouclier du Real Madrid, suivie de près par son père, un grand joueur de futsal avec un passé en Espagne qui a montré toute sa qualité en donnant quelques touches avant Laissez votre fils sauter sur le terrain. Et encore quelques photos au centre du terrain avant de dire au revoir en applaudissements et de remercier les fans.