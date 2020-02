Rejeté l’appel de Rayo pour l’affaire Zozulia, Mario Suarez demande à tout le monde d’être mesuré avec le même standard

Le milieu de terrain de l’équipe de franjirrojo a été l’un des premiers à se prononcer après que l’Appel ait rejeté l’appel présenté par l’équipe de Madrid. Confirmé que l’amende de 18 000 euros au Ray Vallecano et la fermeture d’un de ses fonds pour deux matchs, Mario Suarez Il voulait faire une demande à la Fédération via son compte Twitter.

“J’espère qu’il est mesuré avec les mêmes normes dans tous les stades d’Espagne. Sinon, quelque chose ne va pas bien », a déclaré le footballeur de Rayo Vallecano à la RFEF.

J’espère qu’il est mesuré avec les mêmes normes dans tous les stades d’Espagne. Sinon, quelque chose ne va pas bien. #increible https://t.co/TntIE4og0h

– Mario Suárez (@ MarioSuarez4) 7 février 2020

Avant Mario Suarez, c’est Paco Jémez qui a demandé que toutes les équipes soient jugées selon les mêmes normes

Profitant du fait qu’Iñaki Williams a rapporté avoir reçu des insultes racistes au stade RCDE, l’entraîneur des Canaries a déclaré lors d’une conférence de presse: «Pour moi, c’est dommage que les choses se soient passées et je pense que tout l’équipement doit être mesuré par la même norme, vous ne pouvez pas mesurer certains d’une manière et d’autres d’une autre. Peu importe que ce soit Premier, «Champions», Deuxième ou Troisième. La justice est censée être la même pour tout le monde. C’est une hypothèse quelque peu idéale, mais il doit en être ainsi. »

«Nous Nous comprenons que nous ne devrions pas être punis du tout, que beaucoup de punitions nous ont obligés à suspendre le match et à devoir jouer les 45 minutes restantes à Albacete quand Dieu le veut. Nous devons supprimer tout type de sanction car dans d’autres endroits, le champ n’est pas sanctionné ou fermé ou rien ne se passe», A demandé Paco Jémez.

«Ils l’ont mis à l’oeuf. Maintenant s’ils nous punissent, un Christ va être monté que vous ne pouvez pas imaginer car alors oui nous nous sentirons persécutés, harcelés et que tout le monde est contre notre»Il a poursuivi.

Indigné, Paco Jémez a déclaré: «Des choses tout aussi graves se produisent dans d’autres endroits et pour commencer les arbitres ne suspendent plus les matchs, ce qui est un grief à notre égard. A part ça, il n’est pas sanctionné et je pense qu’il ne le reprend pas même dans les minutes. Et nous le faisons? “

«Ils doivent tout nous prendre, ils doivent nous laisser seuls. Et s’ils doivent nous punir, le reste aussi, parce que si nous ne faisons pas un grief comparatif très important avant quoi Nous ne pouvons pas rester silencieux ou nous le ferons“Il a terminé.