House est accompagné par le favori des fans et rédacteur en chef du magazine Bon Appétit, Adam Rapoport, pour discuter des changements de saison et des repas et des aliments qui conviennent bien à votre table alors que les choses commencent à peine à se réchauffer.

Souscrire: Spotify / Apple Podcasts / Art19 / Stitcher / RSS