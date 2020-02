Remettez à Greta Gerwig un Oscar pour avoir écrit «Petites femmes»

«JO MARCH, notre héroïne, hésite», c’est ainsi que Greta Gerwig commence son scénario de Little Women nominé aux Oscars, enroulant tant de tensions – entre la tête et le cœur, l’élan et la peur, l’art et l’argent, le passé et le futur – dans ce seul cliffhanger de un verbe. “Dans la pénombre d’un couloir sombre”, poursuit le scénario, “elle expire et se prépare, la tête baissée comme un boxeur sur le point de monter sur le ring.” Combative et garçon manqué comme son personnage peut être, Jo March n’est pas en fait un boxeur. Elle est une aspirante écrivaine du XIXe siècle sur le point d’entrer dans une pièce avec un gardien de l’industrie pour présenter son travail, tout comme Gerwig l’a fait en 2016 lorsqu’elle a rencontré des dirigeants hollywoodiens au sujet de sa vision d’une adaptation de Little Women. Sa vision pour une autre adaptation de Little Women, c’est.

Lorsque la bien-aimée de Louisa May Alcott, l’histoire originale de quatre sœurs vivant et aimant, riant et languissant dans la période de la guerre civile au Massachusetts, a été initialement publiée en 1868, elle s’est présentée en deux volumes, dont le premier s’est conclu par quelque chose entre un plaidoyer et une menace : «Alors», écrivit alors Alcott, «le rideau tombe sur Meg, Jo, Beth et Amy. Qu’il se lève à nouveau, cela dépend de l’accueil donné au premier acte du drame domestique appelé Little Women. »Il suffit de dire que le rideau s’est levé de nouveau au cours du siècle et demi depuis. Alcott a écrit un deuxième acte, puis une suite, puis a transformé la franchise en trilogie. Des filles comme Gerwig lisent et relisent Little Women, écoutent les pages et rêvent de fraternité, décennie après décennie. Et de nouvelles interprétations sur l’ancien texte ont régulièrement fleuri dans la culture comme les marguerites.

Il y a eu des adaptations de films muets de Little Women, à ne jamais revoir, leurs bobines perdues avec le temps, et des «talkies» avec Katharine Hepburn (1933, a remporté un Oscar pour son scénario) et Elizabeth Taylor (1949). Au Japon, l’histoire a pris la forme d’un anime, à deux reprises. Il y a eu une mini-série britannique Little Women, une comédie musicale télévisée Little Women et un spectacle Little Broadway. Un long métrage de 1994 mettait en vedette tous ceux qui étaient n’importe qui à l’époque – Sarandon! Balle! Dunst! Danois! Winona! —Et a été supervisée en partie par une productrice de film alors en milieu de carrière nommée Amy Pascal, qui elle-même pourrait être considérée comme une petite extension de l’œuvre originale d’Alcott, après avoir été nommée Amy Beth en l’honneur de deux personnages de Little Women. (Son père, Pascal a dit au Hollywood Reporter, a lu le livre à haute voix alors qu’elle était in utero dans les années 50.)

Il y a quatre ans, Pascal a cherché à faire revivre l’histoire pour une nouvelle génération, et Gerwig a imploré son agent de lui faire part de ses idées. Elle a parlé des choses qui, selon elle, concernaient les petites femmes: pas seulement des filles qui se rassemblaient autour du foyer pour lire des lettres de Père (bien que ces scènes emblématiques soient vitales), mais des domaines plus grands et plus désordonnés, comme l’argent, le pouvoir et l’art. En fin de compte, Gerwig a écrit le scénario du film et l’a également réalisé, et le projet qui en résulte est satisfaisant et riche, ambitieux dans son approche et urgent dans son message. Il rassemble des étoiles montantes comme Florence Pugh, des légendes comme Laura Dern et Meryl Streep, et des membres de la troupe de muses de Gerwig: Saoirse Ronan, Tracy Letts et Timothée Chalamet ont tous travaillé avec l’écrivain et réalisateur sur son film Lady Bird 2018. . Little Women a reçu six nominations aux Oscars, dont celui de la meilleure image, de la meilleure actrice et du meilleur score, mais peut-être le plus mérité est Gerwig du meilleur scénario adapté.

Le script de Gerwig est à la fois méticuleux et chaotique, comme les faces avant et arrière d’un projet de broderie – ou, comme elle l’a souvent expliqué lors de sa tournée de presse Little Women, comme l’art cubiste. Grâce à des recherches obsessionnelles sur les autres écrits et papiers personnels d’Alcott (et des visites obsessionnelles au domicile d’Alcott et dans les environs de la Nouvelle-Angleterre), Gerwig rassemble non seulement un récit du XIXe siècle sur la famille March, mais aussi un monde entier au-delà, un monde aussi animé que en couches et vivement cousu comme un tas de jupons. Abandonnant les signes chronologiques du livre original d’Alcott, le scénario de Gerwig ne fait pas autant de saut dans le temps qu’il valse dans le temps, gardant un rythme précis tout en flottant dans l’espace, ses personnages engagés dans une conversation très chorégraphiée tout en laissant encore de la place pour inviter le spectateur à viens danser.

“Je pense aux scénarios”, a récemment déclaré Gerwig à John August sur son podcast Scriptnotes, “comme des pièces d’écriture qui devraient pouvoir se suffire à elles-mêmes.” Presque chaque ligne de dialogue provient soit directement du texte source, soit de quelque chose qu’Alcott a écrit dans un journal ou une lettre à un ami, ou d’une autre de ses nombreuses histoires. Mais ce sont les petits morceaux des propres remarques et observations de Gerwig qui élèvent le travail. Lire le scénario, c’est comme s’asseoir en marge d’une fête ou d’une cafétéria de lycée avec un ami et prendre le plat sur ce qui se passe.

“Elle est une hippie avant leur existence”, comment Gerwig décrit-elle efficacement Marmee, la matriarche au cœur saignant de la famille March. Un professeur étranger qui aime Jo «parle avec un accent français et, comme tous les Européens, semble savoir quelque chose que nous, les Américains, ne savons pas». Dur mais juste. Tout le monde est sur la tante rude et riche: à un moment donné, elle «feint encore plus de haine», écrit Gerwig, «pour couvrir son plaisir épique».

Même les brèves parenthèses contiennent des multitudes: toute personne qui a déjà suivi une thérapie ou fait la queue pour la salle de bain des femmes dans une boîte de nuit peut immédiatement se rapporter aux instructions de la scène comme: “JO (pleurer, essayer de s’expliquer à elle-même).” Alcott serait certainement approuver tout cela; sa propre prose a toujours eu une poussée aussi fulgurante et émoussée, mon exemple préféré étant la façon dont elle a remarqué Beth March, chère, douce et condamnée, traitant ses chariots avec dignité: «Aucune épingle n’a jamais été coincée dans leurs signes vitaux en coton», écrit Alcott, le l’implication étant que les jouets de ses sœurs n’ont peut-être pas été aussi chanceux.

Sous l’écriture colorée de Gerwig (et d’Alcott) est un plan fascinant pour la forme du film. Au niveau micro, Gerwig a conçu, jusqu’à la syllabe, exactement quand elle veut que les groupes de personnages se chamaillant et gazouillent s’interrompent les uns les autres, marquant le script avec des barres obliques précises comme le font les dramaturges comme Tony Kushner. (“Je le sais quand je l’entends”, a déclaré Gerwig à Film Comment au sujet de trouver le bon rythme, “et quand c’est faux, c’est comme si quelqu’un que je ne connais pas touche mon nombril.”) Mais plus largement, le scénario est le plus L’attribut remarquable est qu’il est écrit en deux couleurs différentes, noir et rouge, pour distinguer les scènes se déroulant vers 1861 ou en 1868. (À l’écran, «le passé» est tourné dans des tons chauds, intimes et dorés, tandis que les scènes du les filles qui s’efforcent de survivre à l’âge adulte sont rendues dans un bleu plus dur.) Mais ne l’appelez pas un flashback: Gerwig a insisté dans les interviews que tout dans son film va toujours de l’avant, c’est juste que parfois ça avance dans le passé. “En fait, je les ai regardés comme un graphique”, a déclaré Gerwig sur le podcast Scriptnotes sur la mise en place des scènes, “comme [Christopher] Nolan avait fait pendant Dunkerque. »

Un film Nolan différent, Inception, a quelque chose d’important en commun avec Little Women. Les deux jouent avec les constructions de la mémoire et du temps et de la perception; les deux ont des terminaisons qui laissent des blancs à remplir. Le haut s’arrête-t-il de tourner? Jo s’installe-t-il? Que répond votre réponse à votre sujet? Même Gerwig laisse tout cela délibérément vaporeux dans son scénario: «LE PRÉSENT EST MAINTENANT LE PASSÉ. OU PEUT-ÊTRE LA FICTION », écrit-elle en rouge sur l’une des dernières pages, créant ainsi un cadre utile. «LE PASSÉ, OU PEUT-ÊTRE LA FICTION, OU PEUT-ÊTRE LES DEUX», ajoute-t-elle plus tard. Gerwig a déclaré à Scriptnotes que très tôt, lorsqu’elle a envoyé un script, «Quelqu’un a dit:« Oh, vous avez envoyé la mauvaise chose. Il y a des points d’interrogation partout. Ça ne peut pas être la version finale. »” Oh, mais ça l’était.

La question de savoir si Jo se marie ou devrait se marier peut être moins importante que l’argument audacieux et persuasif de Gerwig selon lequel Amy – la petite Amy ennuyeuse qui brûle des livres – pourrait en fait être … bonne, une possibilité généreuse qui a secoué de nombreux fans de Little Women de longue date à leur noyau mais que Gerwig a soutenu avec ses recherches. Lorsque Gerwig a rencontré Pascal pour la première fois pour parler de Little Women, elle n’était envisagée que pour le scénario. Entre-temps, elle a écrit et réalisé le tube critique et commercial Lady Bird, qui lui a valu une nomination aux Oscars du meilleur réalisateur et l’a soudainement mise en position de diriger aussi Little Women. La réaction de Gerwig à monter de niveau de cette façon fut de partir à la recherche de plus de trésors. Elle a insisté pour tourner sur du vrai film, comme Tarantino l’avait fait récemment pour Once Upon a Time … à Hollywood avec le même studio. Elle a commandé de grandes scènes cinématographiques avec de nombreux extras. Elle a fait construire une réplique complète de la maison d’enfance d’Alcott. Elle est même devenue méta.

Entre sa concentration sur les chronologies et les films de Nolan, son désir d’aller au fond sombre de la vie et des motivations de tous ses personnages et ses exigences (justes!) Du studio, elle suit quand Gerwig dit qu’elle voit Little Women comme un super-héros histoire d’origine. En s’autorisant à traiter les petites femmes comme le blockbuster qu’il deviendrait, Gerwig n’a pas seulement amélioré son film, elle s’est fait un personnage implicite. Chacune des négociations de Jo était aussi celle d’Alcott ou de Gerwig, tous ayant mené les mêmes combats dans leur vie: pour la reconnaissance, pour la liberté de création et pour l’argent, le miel.

La vraie Louisa May Alcott a grandi en gardant des enfants pour Ralph Waldo Emerson; passé du temps comme un enfant vivant dans une commune transcendantaliste; et même expédiée, agitée et résolue, pour rejoindre l’effort de l’Union dans la guerre civile en tant qu’infirmière, une expérience qu’elle a racontée, bien sûr, dans une série de dépêches semi-fictionnelles appelées Hospital Sketches qui ont été publiées dans le magazine abolitionniste Boston Commonwealth en 1863 sous le nom de «Tribulation Periwinkle». Elle avait l’âge de Gerwig, 36 ans, lorsqu’elle a publié Little Women, Gerwig a souligné sur PBS News Hour tout en parlant de la façon dont elle avait également fait lire ensemble leurs deux cartes astrologiques. (Emma Thompson avait également 36 ans lorsqu’elle a remporté un Golden Globe de 1996 pour son scénario adapté au sens et à la sensibilité et a prononcé son discours dans la voix de Jane Austen.) Il est facile de voir pourquoi Gerwig est devenu fasciné par Alcott, dont l’écriture comprenait à la fois la confiance gonzo d’un mec balançant la plupart des vérités problématiques dans Esquire du milieu du siècle, mais aussi la brise accessible d’un influenceur Instagram des derniers jours.

Après avoir résolu certains problèmes logistiques dans Hospital Sketches, Alcott a partagé son soulagement de ne plus être une «Martha Struggles», une itération ancestrale de Debbie Downer ou Liz Lemon. Sa description de se pencher sur sa décision de participer à l’effort de guerre était à la fois autodérision et sauvage, et ferait un enfer de * va naviguer une fois * tweet, 150 ans plus tard:

Alors que les garçons qui vont en mer deviennent immédiatement nautiques dans leur discours, marchent comme s’ils avaient déjà leurs «jambes de mer» et grelottent leurs bois à toutes les occasions possibles, alors je suis devenu militaire à la fois, j’ai appelé mon dîner mes rations, salué tous les nouveaux arrivants , et a ordonné une parade vestimentaire cet après-midi même.

«Frissonner leurs bois en toutes occasions» est une incroyable brûlure du XIXe siècle, et penser que je n’aurais peut-être jamais pu savoir s’il n’y avait pas le scénario rusé de Gerwig, une adaptation qui ressemble plus à une évolution – un rendu qui ne s’ajoute pas seulement à la longue liste d’interprétations existantes de Little Women, mais interroge plutôt les hypothèses habituelles qui sous-tendent leur histoire.

Petites femmes, le livre se termine avec Marmee embrassant sa famille grandissante le jour de son anniversaire, disant à tout le monde de se prélasser dans leur bonheur actuel. Un sentiment agréable, mais aucun moyen de bien emballer un film comme celui de Gerwig, si propulsé autrement par sa propulsion agitée. Et donc à la place, la dernière chose que nous voyons dans le film est Jo March de retour dans cette maison d’édition, regardant son premier livre lié. Quand elle lui est finalement remise, les retrouvailles sont presque romantiques. “Jo le retourne dans ses mains”, écrit Gerwig dans son scénario, “le touchant comme l’objet sacré qu’il est, son désir inébranlable se manifestant.” Puis, “Jo lève les yeux et voit l’avenir—”

Ça s’arrête là. Cette fois, notre héroïne n’hésite pas.