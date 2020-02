Remettez à Leonardo DiCaprio le trophée du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix

Le cas de Leonardo DiCaprio en tant que meilleur acteur commence par un peu de mauvaise action – du moins en ce qui concerne Rick Dalton.

Nous sommes sur le tournage de Lancer, l’une des nombreuses séries télévisées occidentales de la fin des années 60 que Quentin Tarantino a inventées pour Once Upon a Time… à Hollywood. C’est le territoire familier de Dalton de DiCaprio, qui est devenu célèbre au début de la décennie alors que le héros de l’évasion a frappé Bounty Law. À l’époque, il était le chevalier blanc collé sur les boîtes à lunch des enfants. Mais maintenant, il est le méchant – le lourd qui a occupé des rôles similaires sur le Green Hornet et le F.B.I. que son étoile s’est estompée. Et cette fois, il ne se souvient pas de ses répliques. Peut-être que c’est le poids de savoir que sa carrière monte en flèche. Peut-être que ce sont les huit sours de whisky qu’il a abattus en répétant la veille. Quoi qu’il en soit, les choses se gâtent rapidement.

Jouant en face de James Stacy (Timothy Olyphant, dans un peu de méta casting), Dalton commence assez bien la scène; il se pavane dans un salon, portant un toast à sa femme et à tous ses amoureux et établissant la riche histoire partagée de ses personnages et de Stacy en quelques lignes rapides. C’est juste le pilote de la Lancer, mais chaque mot de Dalton donne l’impression d’un monde pleinement réalisé. Au moment où il crache son mezcal et grogne au barman qu’il ne blessera pas sa fille – il veut juste qu’elle joue du violon, vous voyez – vous vous demandez pourquoi Stacy et non Dalton est le leader de cette émission.

Et puis, Dalton se tait.

«Line?» Crie-t-il, incapable de se rappeler ce qui vient ensuite. Un assistant lit le script et Dalton revient au personnage, mais juste un instant. Il vide à nouveau son dialogue, se crie dessus et commence une fusion complète qui comprend beaucoup d’éclaircissements de la gorge, une courtoisie Ric Flair, quelques assises très sérieuses et quelques pistolets. En 30 secondes, la forme du visage de DiCaprio-as-Dalton se déplace une demi-douzaine de fois et son ton vocal transmet presque autant d’émotions concurrentes. Il sait qu’il a peut-être raté sa dernière chance d’éviter d’être expédié en Italie pour filmer des westerns spaghetti. Et DiCaprio – qui rebondit de manière convaincante entre le superbe jeu de Dalton et ses baisers complets sans manquer un battement – tord la scène pour chaque once de comédie et de désespoir qu’elle a. Quand il crie: «Bon sang, j’ai tout foutu en l’air», après le deuxième flub, vous riez, mais vous ressentez aussi sa fierté blessée.

Brad Pitt, l’un des coéquipiers de DiCaprio, a fait tout le battage médiatique des Oscars de dimanche. C’est mérité – il remportera très probablement le meilleur second rôle pour son rôle de doubleur de cascadeurs de Dalton et de BFF, Cliff Booth, une rotation tendre sur l’image du mec cool que Pitt a mis trois décennies à perfectionner. Mais il est difficile d’échapper au sentiment que Cliff n’est que Brad qui joue Brad, le super beau frère avec qui vous aimeriez vous lancer. Le travail de Leo dans le film, en revanche, est une nouvelle interprétation d’un vieil archétype: un homme qui se regarde devenir obsolète. Il est l’icône du petit écran qui n’a jamais éclaté dans le cineplex; le cow-boy vieillissant qui ne peut plus casser des broncos comme il le faisait. C’est une performance sympathique, et qui est peut-être négligée parce qu’elle présente également l’œuvre la plus richement comique de la filmographie de DiCaprio.

Les rires se présentent sous la forme d’énormes explosions de Rick, comme la panique largement improvisée de la remorque ou sa diatribe de peignoir alimentée à la margarita aux membres de la famille Manson qui tournent au ralenti devant sa maison. Mais il trouve pathétique dans les petits moments du film: regardez comment la douleur s’installe sur son visage alors que Marvin Schwarz (Al Pacino) lui dit qu’il est en train de devenir “le sac de boxe de chaque bite qui se balance dans le réseau”. Ou comment il lutte doucement d’être si proche du «nouveau Hollywood» qu’il convoite – Roman Polanski et Sharon Tate vivent juste à côté – mais sans jamais être invité aux pool pools. Même une scène jetable que DiCaprio partage avec Olyphant est une vitrine pour une révélation silencieuse: Stacy demande à Dalton s’il est vrai qu’il était prêt pour le rôle de Steve McQueen dans The Great Escape. (Le rôle qui, sans coïncidence, a catapulté McQueen au statut de «roi de cool».) Alors que Dalton essaie de démystifier la rumeur, Tarantino coupe l’imagination de l’acteur, où il joue The Great Escape avec lui-même dans le rôle principal. Dalton ne le dit jamais, mais vous comprenez que c’est au moment où sa carrière a commencé à lui échapper.

Les performances nuancées de DiCaprio culminent dans ce salon, alors que Dalton se bat à travers l’un des pires après-midi de sa carrière. Un acteur réel jouant un acteur à l’écran peut être un désastre – si ce n’est pas bien fait, on dirait qu’une pièce de théâtre du secondaire est tombée au milieu d’un film. Mais ici, Leo fouette d’avant en arrière entre l’écraser et se faire écraser par le poids de l’échec de son personnage, montrant toute la sueur de Dalton sans jamais en briser une lui-même. Compte tenu des enjeux pour Rick, c’est une masterclass sur la façon de donner une scène émotionnelle à une scène comique.

DiCaprio devrait partir les mains vides dimanche malgré sa nomination au titre de meilleur acteur. Il est actuellement troisième dans les cotes de paris, et le grand favori Joaquin Phoenix (Joker) a remporté les prix BAFTA, Golden Globes et SAG cette saison. Phoenix est le type de performance dont les électeurs de l’Académie tombent souvent amoureux: il aurait perdu 52 livres pour la partie, ce qui le mettait à plonger dans les profondeurs de la maladie mentale pour son interprétation d’Arthur Fleck, l’homme qui allait devenir le plus grand ennemi de Batman. Laissant de côté les aspects les plus troublants du film – ainsi que la nature voyante d’une note de la performance de Phoenix – cela ne devrait pas être si choquant. Les lauréats des Oscars de Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club en 2014) à Charlize Theron (Monster en 2004) et Dustin Hoffman (Rain Man en 1989) ont miné un territoire similaire et subi des transformations radicales pour gagner du matériel. Leo lui-même a fait quelque chose de similaire avec The Revenant, ce qui lui a valu cette victoire insaisissable du meilleur acteur en 2016 après avoir été refusée dans ses quatre nominations précédentes. Comme Phoenix le fait dans Joker, DiCaprio se transforme en l’acteur le plus physique de sa carrière dans The Revenant alors qu’il combat les éléments, les blessures purulentes, une cascade et Tom Hardy. Lorsque vous combattez un grizzli ou faites quoi que ce soit avec votre dos, il est difficile pour l’Académie de l’ignorer. Et c’est pourquoi Leo est loin de remporter son deuxième Oscar pour Once Upon a Time.

Au fait, Rick a fini par le comprendre. Après la scène bâclée et la crise de bande-annonce, il revient sur le plateau de Lancer. Nous sommes de retour à l’intérieur du salon, mais cette fois, il ne cherche pas ses lignes. Il est confiant – tour à tour charmant et menaçant. En un instant, il plaisante avec le jeune otage sur ses genoux. Le lendemain, il a un pistolet sur la tête. Vous êtes captivé, tout comme les acteurs du tournage. Le réalisateur l’appelle «Hamlet sexy et diabolique», et il n’a pas tort. Lorsque la scène se rompt et que la petite fille que Rick vient de jeter au sol lui dit: “C’était le meilleur acteur que j’aie jamais vu de toute ma vie”, il doit se retenir de pleurer. Il ne sera jamais Steve McQueen, il devra peut-être faire des westerns spaghetti, et il ne gagnera aucun prix pour son travail ici, mais ça va. «Rick putain de Dalton», dit-il en réarmant son pistolet à hélice. Il est enfin de retour en selle.