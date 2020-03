Renato Ibarra est transféré au nord Reclusorio

Le joueur américain a été arrêté pour violence domestique après avoir été accusé d’avoir battu sa femme enceinte et Je pourrais passer jusqu’à sept ans en prison.

Renato Ibarra pourrait passer jusqu’à sept ans de prison pour le crime de violence familiale, après le joueur de Amérique a été accusé d’avoir frappé sa femme enceinte et grâce à une éventuelle réforme du Code criminel fédéral qui prévoit des peines plus sévères pour ce crime.

Ibarra est resté détenu pendant 48 heures pendant que les autorités correspondantes enquêtent sur l’accusation portée contre lui et s’il est responsable, il s’exposerait à au moins six mois de prison et à un traitement psychologique.

Ceci est établi par Article 343 Bis du Code criminel fédéral:

“Quiconque commet le crime de violence familiale sera passible de six mois à quatre ans de prison et perdra le droit à la pension alimentaire. Il sera également soumis à un traitement psychologique spécialisé.”



Le joueur américaniste, après 48 heures de sa détention, a été transféré à la prison du nord, où la procédure pénale contre lui va commencer et en cas de pardon par la famille de sa femme, c’est quand il aura l’occasion de comparaître devant un juge pour une éventuelle acquittement