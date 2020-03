Renato Ibarra n’a pas le droit d’entrer dans les installations de Coapa

Source: Twitter @RenatoIbarraM

Le personnel du Club America a décidé de lui interdire d’entrer Coapa au footballeur équatorien Renato Ibarra. Ce qui précède découle des accusations portées contre lui que son partenaire, Lucely Chalá, a imputé le jeudi dernier.

Et est-ce que, malgré les accusations ont été abandonnées pour tentative d’avortement et fémicide, l’accusation de la violence domestique continue. Pour cette raison, et avec l’intention de “nettoyer votre image“, L’institution de l’azulcrème a interdit son entrée malgré le contrat qui le relie toujours aux capitales.

Renato Ibarra ne sera pas autorisé à entrer dans les installations de @ClubAmerica, donc l’Équatorien doit trouver un autre endroit pour continuer sa récupération. pic.twitter.com/22c5nVEDBZ

– Magdalena Marín (@ iMaggieMarin19) 13 mars 2020

Pour cette raison, l’Amérique du Sud vous devez prendre votre rééducation en raison d’une blessure au bon adducteur en dehors de Coapa. Il convient de noter que son processus lui a pris au gymnase sur place du nid. Même, divers médias ont affirmé que l’ailier de 29 ans aurait pu retourner devant les tribunaux à la fin du tournoi régulier.

Renato Ibarra maintient un contrat en cours avec le Amérique. Cependant, le club chercherait à le vendre dans le prochain fenêtre de transfert.

#RenatoIbarra, ancien joueur de @ClubAmerica n’a été accusé que de violence familiale, il a donc été libéré de prison … pour y parvenir, le footballeur a dû accepter une série de conditions #AzucenaxMilenio pic.twitter.com/HxoNXVrkPh

– Azucena Uresti (@azucenau) 14 mars 2020