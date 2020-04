Renato Ibarra n’abandonne pas dans son combat pour nettoyer son image

Source: Twitter @RenatoIbarraM

En février, le footballeur du Amérique, Renato Ibarra, il avait un problème familial avec son ex-femme Lucely Chalá.

Les accusations portées contre l’Équatorien étaient de violence familiale et, pour cette raison, il a été arrêté par les autorités et emmené au Prison Est. De même, la peinture d’aculcrème a abaissé l’élément équatorien.

Un mois après avoir retrouvé sa liberté, l’équipe nationale équatorienne continue de chercher à nettoyer son image, puisque de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux lui rappellent ce qu’il a vécu avec sa femme. »La vérité m’a fait mal, je ne deviens pas la victime ou quoi que ce soit qui se soit passé, mais si je dois préciser qu’il n’y a jamais eu d’agression, ce n’était qu’un problème familial“A commenté le joueur Instagram.

EN VOIR PLUS: la PHOTO la plus audacieuse de Yanet García se dévoile et surprend les fans

Pour l’instant, l’élément sud-américain devra attendre le prochain marché des transferts pour trouver un logement dans une autre équipe. On suppose que Cruz Azul, Pumas, Toluca y Puebla sont des clubs intéressés.

Rubens Sambueza a fait part au conseil d’administration de Tuzos de son désir de quitter l’institution pour retourner au Club América, les deux parties sont d’accord et son départ est imminent; Pachuca analyse pour demander en échange à Renato Ibarra, qui a déjà exprimé son envie de jouer avec son frère. pic.twitter.com/Mksk9131Zo – Transfert Liga MX. (@TransferLigaMX) 17 avril 2020

Les versions journalistiques soulignent également que Renato Ibarra irait à Pachuca jouer avec son frère Romaro Ibarra et à la fois Rubens Sambueza Je porterais à nouveau les couleurs bleu crème.