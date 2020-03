Renato Ibarra reste aux mains de la loi; il n’y aura pas d’accord avec sa femme

Renato Ibarra Il ne serait pas parvenu à un accord avec son partenaire sentimental, Lucely Chalá, donc le cas du joueur de football Azulcrema dépendrait totalement et exclusivement de la loi mexicaine.

VOIR LE DERNIER FOOTBALL NATIONAL ET INTERNATIONAL ICI

Cela a été signalé Renato Chavez, avocat de la victime et de sa sœur, à ESPN Digital. Le défenseur a assuré que tout resterait aux mains de la loi: «Nous voulons que cela soit résolu conformément à la loi, ni plus ni moins. Quelle autorité doit résoudre, Cela doit être résolu. Nous ne demandons rien, on dénonce seulement ce qu’on croyait et ce qui est dans le dossier. Jusqu’ici”.

❗️ ”JEUDI, la situation de Renato Ibarra sera CONNUE” @ale_orvananos dans #MarcaClaroMVS

📻102,5 FM

📺336 Dish

📱 https://t.co/hR2c0FjRUi

📱 557324-7550 pic.twitter.com/63veJnhbDa

– MARCA Claro (@MarcaClaro) 10 mars 2020

À cause de, Renato Ibarra doit faire face aux charges qui lui sont imputées devant la loi. Il convient de noter que, couplé à la violence familiale dont il a été initialement accusé, les affaires ont été ajoutées par tentative d’avortement et tentative de féminicide. Cette dernière accusation pourrait le condamner à une peine de 10 à 40 ans de prison, il n’est plus considéré comme un “Délit.”

Jusqu’à présent, l’Équatorien de 29 ans a été privé de sa liberté dans le Prison Est. Et, dérivé des accusations portées contre lui, deux avocats ils ont décidé de quitter leur cas Quelques jours après l’avoir pris.

Le Club América s’est séparé de Renato Ibarra (🇪🇨, 29 ans) après son accusation de tentative de féminicide, de tentative d’avortement et de violence familiale aggravée; L’annonce officielle sera faite sous peu. pic.twitter.com/OarMbn7aC2

– Transfert Liga MX. (@TransferLigaMX) 10 mars 2020