Renato Ibarra sera le troisième joueur gratuit le plus précieux au monde s’il quitte l’Amérique

En cas de détachement de Amérique, Renato Ibarra pourrait devenir le troisième joueur gratuit le plus précieux au monde dans la prochaine période de transfert.

Selon le portail Transfermarkt, Ibarra Il est au prix de 4 millions d’euros et s’il mettait fin à son contrat avec les Eagles, il serait le troisième footballeur le plus précieux sans équipe au monde derrière Daniel Sturridge y Younousse Sankharé qui valent respectivement 10 et 5 millions.

Malgré le fait qu’il ait été séparé de l’effectif, l’Equatorien appartient toujours à l’ensemble de Coapa et le conseil d’administration ne chercherait pas à se séparer de lui, mais à négocier son transfert à l’été.

Renato Ibarra va à peine continuer dans Amérique pour le semestre suivant et a été liée à des équipes du Mexique, de l’Équateur et du Moyen-Orient.