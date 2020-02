Rencontrez Duke Deuce, le rappeur ici pour ramener Crunk à Mainstream

Duke Deuce est venu prêt à se battre. Au moins, il s’habillait comme s’il l’était. Lorsque j’ai rencontré le rappeur de Memphis dans le hall de l’hôtel Royalton Park Avenue à Midtown Manhattan par une soirée animée la semaine dernière, il venait de faire une sieste, drapé dans un costume technique Nike lilas couvrant un T-shirt blanc. Son intestin dépassait, les baskets Air Force 1 entièrement noires le maintenaient debout, une casquette ajustée Memphis Grizzlies entièrement noire était légèrement armée sur son œil droit, et une chaîne éblouissante avec les initiales «QC» (abréviation de son label, Quality Control Music ) pendait à son cou. C’était l’uniforme d’un homme prêt à se précipiter sur le terrain ouvert du hip-hop avec une endurance inégalée dans le Sud.

L’équipe avec lui était composée de ses amis qui sont apparus dans des publicités sur ses chansons en plein essor et dans les vidéos virales qui lui ont valu un culte. Son long “Qu’est-ce que le fuuuuuuuuuck!” ad-lib est une grande partie de son charme, tout comme les mouvements de danse qui ont été transformés en mèmes. Nous nous sommes dirigés vers le penthouse réservé par Capitol Music Group, qui supervise le contrôle de la qualité, dont la gamme comprend certains des titans du rap moderne: Migos, Cardi B et Lil Baby. Duke est la recrue de 27 ans sur la liste des étoiles. “Nous sommes vraiment particuliers dans ce que nous signons”, a déclaré un jour Kevin Lee, qui s’appelle “Coach K” et est le chef du QC. “Ils doivent être authentiques.”

L’authenticité ne semble pas être un problème si vous rencontrez Duke, si vous entendez sa cadence, regardez sa marche et son discours. Vous sentez qu’il est le même homme de ses vidéos: la danse, les bijoux flexibles qui correspondent à la grande personnalité. Duke a été planté sur la côte est pendant quelques jours pour son New York Minute. Nous parlions quelques heures après la sortie de son nouveau projet: Memphis Massacre 2, une collection de 12 chansons de son son sincère et woozy du Tennessee. Le voyage a été un point d’éclair dans sa nouvelle renommée en tant que revivaliste crunk de cette génération – un héritier déterminé à ramener un sous-genre qui avait principalement disparu de la musique traditionnelle après les aughts.

“Crunk, c’est du rock’n’roll gangsta”, a déclaré Duke. «C’est du heavy metal et du rock’n’roll sans les guitares. C’est principalement parce que l’énergie, le rythme, le tempo. Tout le monde a sa propre façon de se foutre. Certaines personnes crient beaucoup plus. Donc je ne sais pas. Cela concerne tout le monde. Three 6 Mafia n’était pas aussi fort que Lil Jon. Puis il est venu et a mis sa propre touche dans la merde. J’ai aussi des chansons où je monte un peu. » Pour Duke, il dit qu’il est “des deux côtés” du son.

Crunk était un temps, mec. Chaque battement ressemblait à un tremblement de terre; il n’était pas dilué, destiné à vous faire tomber la tête. Le son était up-tempo, électronique, plein de basses et de synthés en couches avec une batterie qui battait comme le tonnerre. Crunk se sentait comme quelque chose de complètement différent du rap. C’était le métro de Memphis qui lâchait des bombes nucléaires sur de la cire. Mais le crunk ne resterait pas crunk – ou à Memphis – pour longtemps. Finalement, c’était juste du pop. Il s’entrelace avec le son d’Atlanta. Il a frappé South Beach à Miami. Crunk n’appartenait pas à Memphis seul au fil des années.

Le sous-genre remonte au milieu des années 90, lorsque Three 6 Mafia a sorti son deuxième album studio, Chapter 1: The End, avec «Gette’m Crunk» comme aliment de base. À peu près à la même époque, Tommy Wright III a réalisé On the Run, dans lequel figurait «Getting Crunk». D’autres artistes en dehors de Memphis ont commencé à adopter le son. Les jumelles Ying Yang d’Atlanta, le pasteur Troy, le broyeur d’os et le David Banner du Mississippi avaient tous leurs propres prises. Lil Jon et les East Side Boyz, les pratiquants les plus célèbres de crunk, produiront Get Crunk, Who U Wit: Da Album en 1997 et feront ensuite entrer la musique dans le courant dominant. “Get Low”, sorti de l’album Kings of Crunk de 2002, est resté dans les charts Billboard pendant 45 semaines. L’album est finalement devenu double platine. Du coup, le crunk était partout, et des artistes comme Petey Pablo et Crime Mob y trouvaient du succès. (Ce dernier groupe est surtout connu pour ses hymnes classiques de début de combat “Knuck If You Buck” et “Rock Yo Hips”.) Une ramification surnommée “crunk & B” est devenue le son populaire du milieu de la décennie; “Ouais” de Usher, “Goodies” de Ciara et “Run It” de Chris Brown sont tous devenus non. 1 coups sûrs. C’était officiel: Crunk était incontournable.

Vers la fin du mois, le crunk a cédé la place aux sous-genres à succès régional Jersey et Baltimore Club, des styles rythmés originaires du centre de l’Atlantique et des breakbeats combinés; échantillons hachés; paroles d’appel et de réponse; et des rythmes staccato en boucle et dépouillés. Ils étaient similaires au crunk, juste plus frénétiques. Au fil de la décennie, le piège moderne – l’aile du rap inspirée de la drogue du Sud – a commencé à incorporer des éléments crunk et est devenu le son commercial dominant des années 2010. Les rappeurs SoundCloud ont joué avec tous les sous-genres et ont créé un nouveau son pour une génération d’auditeurs, et des artistes de forage utilisent actuellement cette influence pour organiser le type d’explosions électroniques qui a régné l’été dernier. Crunk a influencé des parties de ce qui allait devenir le son hip-hop dominant d’aujourd’hui, mais a perdu une grande partie de son cachet.

Cette histoire donne à Duke une importance considérable. Mais pour Duke, il s’agit davantage de son histoire personnelle. Memphis était la maison de Duke, mais aussi sa muse. «C’était difficile», a-t-il dit à propos de son enfance dans la ville. “Mais à Memphis, nous avons beaucoup de culture. Nous avions beaucoup de merde à faire pour nous amuser. » La musique que Duke a faite est ce avec quoi il a grandi. Crunk était dans son sang, avec lui depuis le berceau. Né Patavious Isom, Duke partageait une chambre avec son père, le célèbre rappeur et producteur de Memphis Duke Nitty, quand il était un garçon. La salle a également doublé en studio. Le plus jeune duc s’endormait au battement gothique de crunk et se réveillait et jouait avec un minuscule pad de battement, son jouet préféré. “Mes pops faisaient toujours de la musique”, a-t-il dit. “Et, merde, tu sais, être là comme ça, finalement quelque chose va claquer.”

Le revival crunk de Duke est un hybride de sons différents. “Whole Lotta” est un bruit constant. «Yeh», son succès de 2019, présente des cris grossiers sur un clavier dansant alors que des booms bruyants traversent le mélange comme un boxeur glissant sur un sac lourd. “Crunk Ain’t Dead”, sa plus grande chanson et son plus gros jam, est un orchestre de violence. C’est une claque arrogante, invitante et récurrente. Duke crie: “Crunk n’est pas mort, crunk n’est pas mort, crunk n’est pas mort, salope!” sur cordes, piano et 808. C’est de l’octane pur.

“J’ai pris beaucoup de singles de l’extérieur de la ville, des chansons locales qui étaient chaudes dans ma ville, et j’ai commencé à parcourir les rythmes du muhfucka”, a-t-il déclaré. «C’est ce joint qui nous a le plus marqué. Quand ce muhfucka est arrivé, et la façon dont je suis entré, tout le monde est devenu fou à chaque fois. Alors j’ai dit, tu sais quoi? «Fuck cette merde! Je prends ce muhfucka et nous allons juste y aller avec la période. »J’ai ajouté le refrain de chant dessus, et boum!»

Cette fureur se manifeste sur sa nouvelle cassette, Memphis Massacre 2. Le remix de «Crunk Ain’t Dead» transforme la chanson en une bande de légendes avec Juicy J de Three 6 Mafia et Project Pat, alors que la voix de Lil Jon agit comme un défibrillateur. . “BHZ” a un piano effrayant Halloween et propose des rimes comme “Ridin wit the muhfuckin ‘P’s in the back / If 12 pull us over then you know we running track.” Le «Fat Mac» sirupeux est parfait pour le club de striptease, où le crunk a trouvé sa vie à l’origine. Il y a même un vers de Lil Yachty sur “Crunk Ain’t Dead Mob” où il, en fait, vous savez, rap. La nouvelle réalité crunk de Duke Deuce peut faire ressortir le meilleur de tout le monde.

Memphis l’a embrassé, a-t-il dit. “Ils aiment à peu près:” Il est temps que quelqu’un arrive avec le vrai son de Memphis. “Ils sont fiers, crinière. Ce n’est pas trop de gens qui poussent ce son. Tout le monde est un peu, je ne veux pas dire ennuyeux », a-t-il dit. “Tout le monde est un peu dans la même voie que moi.”

La danse de Duke est une autre chose. Une partie de son attrait est que ses mouvements, à la fois inspirés et audacieux, sont captivants. Il fait un signe de tête aux rythmes de «gangsta walk» de Memphis, quelque chose – comme son son – qui n’a pas frappé le grand public depuis plus d’une décennie. Parfois, cela devient un mème. Ne vous inquiétez pas. Il en est tout à fait conscient. Duke veut que ses mouvements deviennent viraux, et il est conscient de l’importance que cela revêt pour un rappeur en plein essor à l’ère numérique. Il va arpenter le studio jusqu’à ce que l’ampoule clignote dans son cerveau et il concocte un chef-d’œuvre – “gangsta et simple”, a-t-il dit, parce qu’il ne sera pas “ici en train de tordre mes chevilles”. (Ce n’est pas un mince exploit pour un homme de sa stature.) “Nous avons pratiquement fait cette merde”, a déclaré Duke. “J’ai l’impression que beaucoup de rappeurs ne dansent pas parce que”, puis il a laissé échapper un “shiiiiiiiiddddd” exaspéré et allongé en roulant des yeux.

Ces mouvements – et la musique – l’ont aidé à devenir une star en herbe, à commencer par «Whole Lotta» en 2018. C’était un succès: des danseurs bien connus d’Atlanta ont commencé à faire des vidéos de la chanson, et le rappeur Offset a aimé ce qu’il a entendu. Quelques messages en ligne entre les deux plus tard, Duke a trouvé son chemin vers QC, domicile du groupe de Offset, Migos. Il a dit qu’il pensait que les messages étaient faux au début. Mais ils ont conduit à sa nouvelle réalité: il figurait fréquemment sur la bande 2019 de Quality Control, Control the Streets Volume 2, et il a obtenu des cosignatures de la part de son coéquipier Cardi B.Lorsque l’argent de son accord a frappé, Duke a acheté un une foule de choses: des bijoux, bien sûr, mais aussi une chose dont il aime discuter: son Dodge Challenger SRT Hellcat trompé. Il rayonne en pensant à ce que son nouveau succès lui a apporté.

«Cette merde a fait quelque chose pour moi ici», dit-il en riant. “Je peux m’y habituer.”

Plus tard dans la soirée, les gens se sont blottis au Chelsea Music Hall pour entendre le nouveau projet de Duke, se dandinant du froid pour entendre un vieux son de rap renaître.

C’était une collection de mondains new-yorkais: des influenceurs, des mélomanes, des gens qui se sont retrouvés à Manhattan pour un sursis en milieu de semaine. Il y a eu des hommages au regretté rappeur de Brooklyn Pop Smoke, qui a été tué à Los Angeles ce matin-là et dont le son éclatant de Brooklyn était la bande originale percutante et grinçante de New York l’été dernier. Un assortiment de sons a rempli la pièce alors que les gens attendaient Duke: des coupures profondes de Yachty, des radiateurs Lil Uzi et des hommages au regretté rappeur D4L Shawty Lo, entre autres. Des lumières stroboscopiques ont touché chaque centimètre du complexe alors qu’une équipe de milléniaux noirs sautait sous les lumières. C’était libre. Pendant un instant, ce fut juste nous et la basse, nos épaules miroitant aux collets, nos cheveux volant dans la brise des haut-parleurs martelants. La gloire de New York a vécu ici pendant quelques heures, sans prétendants, sans poseurs, sans l’hypothèse que nous vivrions au-delà du moment où nous étions collés.

Duke Deuce est apparu derrière le brouillard de la machine à fumée peu après minuit, juste au moment où l’événement devait à l’origine se terminer. Beaucoup de ceux qui s’étaient présentés pour le voir avaient disparu à ce moment-là, ne voulant pas respecter le calendrier d’un talent un mercredi soir. Ce n’était pas une tête d’affiche. C’était le nouveau King of Crunk dans une ville qui s’en fichait plus qu’un son naturel de la côte Est. À un moment donné, des représentants du Capitol Music Group ont déclaré que Duke serait sur scène à 11 heures, puis il était 11 h 30, puis les gens ont commencé à bouger, zombiéliquement, par la porte quand il n’était nulle part en vue. Lorsque le DJ a demandé si quelqu’un était «prêt à voir Duke Deuce» et que personne n’a réagi, il a répondu: «Ouais, je suis prêt à le voir aussi.» C’était la routine typique d’attendre qu’un artiste apparaisse à son propre événement. Un métronome entre curiosité et ennui. Il faut trouver le bon équilibre. Et ici, c’était presque absent.

Mais une fois que Duke est sorti, il était une centrale électrique de Memphis. La foule restante a sprinté devant la salle alors qu’il montait sur scène. Duke a dansé toute la nuit dans une combinaison North Face orange vif et turquoise qui le faisait ressembler à un astronaute de HollyHood. Ses garçons l’ont entouré et ont sauté sur la scène avec une magie faite sur Beale Street. Des masques de ski couvraient leur visage lorsqu’ils fabriquaient des pistolets. L’énergie était électrique, mais comme Duke me l’a dit plus tôt, il ne se contente pas de la satisfaction. Il veut une explosion. Au milieu d’une de ses chansons les plus lentes du back-end de Memphis Massacre 2, il a coupé la musique. “Tournons cette merde!” Tout le monde savait ce que cela signifiait et le chaos qui allait s’ensuivre. Ses potes étaient déçus. “Comment vous ne ressentez pas cette merde?!” demanda l’un d’eux. “Ça va,” le rassura Duke. “J’ai quelque chose pour eux!” “

Lorsque Duke a joué “Crunk Ain’t Dead”, le bâtiment est devenu nucléaire. “Qu’est-ce que le fuuuuuuck,” at-il éclaté. “Ayeee ayyeee !!” La foule a riposté. C’est ce qu’ils avaient attendu quatre heures pour voir. L’homme de Memphis dansant. La joie noire chorégraphiée. Le gaul décomplexé à piétiner cette étape comme s’il lui devait de l’argent. “Je suis un gangsta, muhfucka, et je me tiens sur cette merde!” Cracha Duke. Un mosh pit d’hommes frappa juste à côté de son visage, transpirant l’un à côté de l’autre comme un cours de gym. Enfer. J’ai failli être tué dans la ferveur qui en résultait. Puis il a arrêté la chanson à mi-chemin et a commencé par le haut. Il voulait prouver un point. Il n’allait pas déchirer le toit des studios de ses amis à Memphis et ne ferait pas de même lors de sa soirée de New York. C’était une performance inspirée. S’il essayait de nous donner des acouphènes, ça a presque marché.

Duke m’a dit qu’il voulait être le meilleur artiste à sortir de Memphis. Les plus grands noms le soutiennent déjà, et il est assez populaire pour pouvoir soutenir de plus petits numéros chez lui. “Je suis un peu distant, mais j’ai un grand cœur et j’aime montrer de l’amour aux autres”, a-t-il déclaré. Les légendes du rap de Memphis, “ils me baisent,” dit-il. Et le mouvement n’est pas à lui seul. Juicy J est toujours un pilier de la scène. Drake avait DJ Paul sur son dernier album. Travis Scott s’est réapproprié le classique «Tear Da Club Up» de Three 6 Mafia pour «No Bystanders» en 2018. Le son prend un nouvel élan derrière Duke, mais il n’est jamais vraiment tombé.

Les gens vont rattraper sa renaissance crunk. Il pense que c’est trop fort. Trop vital. Trop important pour le cadrage du son actuel du hip-hop. Mais ils doivent, souligne-t-il, comprendre d’où cela vient. “Les gens ne comprennent pas que le crunk vient de Memphis”, a-t-il déclaré. “Je suis à peu près ici pour faire savoir au monde.”

Ce qui rayonne de Duke, c’est ce qu’il a proclamé toute la journée que j’ai passée avec lui: il n’essaie pas de se faire passer pour un rappeur gangsta dur comme de la baise. C’est un bouffon. Il croit qu’il est terre à terre. Il a une énergie contagieuse avec laquelle vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire et de hocher la tête lorsque vous êtes autour de lui.

À un moment de la journée, l’entraîneur K, qui suivait la queue de Duke de l’hôtel au lieu de rendez-vous, dit à Duke qu’il lui rappelle le regretté Heavy D – le soi-disant «amant en surpoids» qui a traversé le courant dominant au début des années 1990 – étant donné la taille de chaque homme et la façon dont ils dansaient. “Ce n’est pas un muhfucka lourd depuis lui”, explique l’entraîneur K. Duke lui fait un sourire ironique. Eh bien, à quand remonte la dernière fois que vous avez vu un mec de cette taille bouger comme ça en dehors d’un terrain de football? Il essaie joyeusement et avec force de faire revivre un art mort. Et il promet que ce n’est pas un gadget. Il a juste une certaine façon de devenir crunk.

Cela me rappelle comment nous nous sommes quittés plus tôt dans la journée. Les amis de Duke le poussaient à faire sa signature ad lib dans le restaurant penthouse bondé. Il a essayé de cacher son sourire. “Je dirais, mais ça va être trop fort”, a-t-il dit en riant. Je lui ai dit de le faire. Pourquoi pas? Ses amis ont poussé et poussé, voulant qu’il rappelle à l’endroit qui il était.

“Ils vont nous expulser de ce muhfucka!” il en riant. “Vous voyez tous tous ces blancs?!”

“Nous restons ici!” dit l’un.

“Vous avez payé beaucoup d’argent!” un autre lui a rappelé.

“Vous voulez vraiment ça, hein?” Duke rit de nouveau. “Vous êtes tous fous comme l’enfer!”

Finalement, il a baissé sa garde et l’homme des vidéos virales a émergé. Duke tendit le cou en arrière et posa sa main sur sa bouche et ceint le son de Memphis maintenant signature du haut de la tour pour que tout Midtown Manhattan l’entende.

“WHATTT THEEEE FUCKKKKKKKK?!?!?!?!”

Nous avons tous reniflé. Cela valait presque la peine d’être expulsé de l’endroit. Pendant un moment, les méfiants ont vu le Memphis rayonner de la nouvelle génération du rap dans le style crunk bruyant que le reste du monde a connu et un jeune groupe de fans se familiarise avec – par la force, le cas échéant.