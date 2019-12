Rencontrez la brute russe Evgeny Romanov, le dernier homme de KO Deontay Wilder il y a plus d'une décennie

Deontay Wilder termine l'année en tant que champion poids lourd WBC du monde.

L'Américain de 34 ans a parcouru un long chemin depuis ses débuts en tant qu'amateur naïf lorsqu'il a rejoint l'équipe olympique américaine avec moins de trois ans d'expérience en boxe à son actif.

.

Wilder est le champion du monde des poids lourds WBC

Tyson Fury sur son combat contre la santé mentale

En tant que professionnel, Wilder est invaincu avec un dossier de 42-0-1 (41 KO).

Cependant, il a bien sûr subi des défaites tout en apprenant son métier, sa dernière perte ayant eu lieu le 22 août 2008 lors de la demi-finale des Jeux olympiques de Pékin où il a été battu aux points par l'Italien Clemente Russo.

Le dernier arrêt de Wilder, cependant, est survenu six mois plus tôt, le 29 février 2008, alors qu'il se rendait à Novossibirsk pour une compétition Russie vs États-Unis et a rencontré Evgeny Romanov.

Romanov, trois mois plus âgé que Wilder, était l'un des meilleurs poids lourds soviétiques à l'époque, remportant l'argent aux Championnats de Russie 2008 avant de décrocher l'or en 2009.

Instagram – Evgeny Romanov

Evgeny Romanov a désormais 14-0 en tant que professionnel

Bien que la paire soit maintenant tous les deux des poids lourds, ils étaient des cruiserweights lorsqu'ils se sont battus et ont concouru à la limite de 91 kg (200 lb).

Le plus maigre de 6 pieds 7 pouces Wilder a dominé son adversaire de 6 pieds, mais l'homme le plus court et le plus trapu est sorti en tête, forçant l'arbitre à arrêter le combat au troisième tour.

Dès la première cloche, Wilder a commencé le combat sous contrôle et a mené 4-2 sur le système de pointage amateur après le premier tour.

Dans le second, Romanov avait une réponse efficace à tout ce que l'Américain avait lancé en répondant à presque toutes les attaques avec des contre-coups rapides et instantanés.

.

Wilder et Ortiz devraient se rencontrer à nouveau

À la fin du tour, Wilder a été contraint de faire un décompte debout après qu'une forte main droite du Russe a cimenté le revirement et lui a permis de gagner 10-7 aux points.

Puis est venu le troisième et dernier tour, dans lequel Romanov a poursuivi ses attaques et a titubé Wilder avec une autre ligne droite, forçant un deuxième décompte permanent.

Cette fois, le combattant à l'extérieur n'a pas eu assez de temps pour récupérer complètement et a ensuite été écrasé sur la toile par deux autres coups de poing propres.

L'arbitre a décidé qu'il en avait assez vu et a terminé le combat avec moins d'une minute restante.

Maintenant, Romanov a suivi Wilder dans les rangs professionnels et se constitue lentement son propre record.

Le joueur de 34 ans est devenu pro en 2016 et a atteint 14-0 (10 KO), ses combats se déroulant uniquement à l'intérieur de la Russie jusqu'à présent.

Il semble peu probable qu'il continue à égaler les réalisations de son ancien ennemi en devenant champion du monde, mais Romanov ne devrait pas être complètement radié en raison de son âge et pourrait être impliqué dans des affrontements notables dans les années à venir.

Wilder, quant à lui, a amélioré sa réputation comme l'un des poids lourds les plus durs au monde avec deux autres victoires brutales cette année, contre Dominic Breazeale et Luis Ortiz.

Il cherchera à nouveau à faire un show dans son match revanche très attendu avec Tyson Fury, prévu pour le 22 février.

Comment Egg McMuffins et le pain à l'ail ont fait de lui le plus gros puncheur depuis Mike Tyson à son apogée

Wilder attribue son pouvoir féroce à son régime dévoué et à son régime d'entraînement

