Rencontrez la prochaine superstar au bâton de l’Inde: entretien exclusif avec Yashasvi Jaiswal

À seulement 18 ans, Yashasvi Jaiswal a le monde à ses pieds en tant que prochain batteur superstar indien.

Rejoignant une file bourgeonnante de talents indiens au bâton qui ont fait leur marque lors de la Coupe du monde ICC U19, l’histoire de Jaiswal rags to riches a déjà été diffusée dans plusieurs médias du pays.

Avec ses humbles racines familiales d’une petite ville de l’Uttar Pradesh, la persévérance et le dévouement incessants de Jaiswal au cricket ont vu le jeune se tailler déjà une grande renommée dans un pays complètement obsédé par le sport.

Il a d’abord fait irruption sous les projecteurs avec un affichage sensationnel dans un match interscolaire Giles Shield (cricket mineur) 2015 à Mumbai. Enregistrant un 302 invaincu tout en ramassant 13 guichets avec le ballon, la performance de Jaiswal a lancé une trajectoire de développement très similaire à celle de son compatriote Mumbai, le prodige du frappeur Prithvi Shaw.

Depuis lors, le batteur gaucher a remporté les prix de l’homme du tournoi dans la Coupe d’Asie U19, ainsi que la Coupe du monde U19 tenue en Afrique du Sud plus tôt cette année. Entre les deux, il a également fait ses débuts en première classe et en liste A pour Mumbai.

L’année dernière, il a fait la une des journaux quand, à 17 ans, il est devenu le plus jeune joueur à marquer un doublon de liste A. Contre une attaque de bowling de Jharkhand qui comprenait le duo de l’Inde composé de Varun Aaron et Shahbaz Nadeem, Jaiswal a fracassé 203 livraisons pour seulement 154 livraisons pour écrire son nom dans le livre des records.

C’était la troisième tonne de la compétition pour Jaiswal lors de son cinquième match seulement, et cela a souligné l’immense talent qu’il possède. Ses exploits les plus récents dans la Coupe du monde U19 n’ont fait qu’augmenter le battage médiatique entourant son développement et son avenir.

La pandémie de COVID-19 a freiné tout le cricket pour l’instant, mais Jaiswal n’est pas du genre à perdre son attention.

“Tout ce que je peux faire à la maison en ce moment, je le fais”, a déclaré le jeune au Sport360 par téléphone.

«Vous ne pouvez pas prédire quand cela prendra fin. Mais quand c’est le cas, le cricket commencera tout d’un coup. Donc, je dois être prêt. “

En Coupe du Monde U19, Jaiswal était en forme sublime et malheureux de se retrouver avec une médaille de finaliste après une belle campagne individuelle. Un demi-siècle dans chaque match, sauf une tonne invaincue contre le Pakistan en demi-finale et un 85 contre le Bangladesh en finale, ont été les retours du gaucher avec la batte.

La Coupe du Monde U19 s’est avérée être la rampe de lancement de plusieurs stars telles que Virat Kohli, Prithvi Shaw et Shubman Gill. Les joueurs qui se font un nom dans la compétition continuent de jouer pour l’Inde plus souvent qu’autrement, et en tant que tel, Jaiswal est largement invité à suivre son exemple.

Alors que les attentes de Jaiswal ont été considérablement augmentées et qu’une future commande en Inde semble tout sauf une formalité à ce rythme, l’adolescent lui tient fermement les pieds sur terre.

“Honnêtement, je n’y pense pas [about a future India debut],” il a dit.

«Il est inutile de s’inquiéter de ce qui se passera demain. Si je commence à vivre demain, je ne gâcherai mon aujourd’hui.

«Je ne me concentre que sur le présent, quoi qu’il arrive dans le futur, je m’occuperai de ça quand ça arrivera. Pour le moment, vous ne pouvez pas dire ce qui se passera à l’avenir. “

De grandes attentes peuvent également apporter une pression supplémentaire, et toutes les starlettes n’ont pas été en mesure de faire face au battage médiatique. Certains, comme l’ancien skipper indien U19 Unmukt Chand, se sont rapidement évanouis dans l’obscurité après avoir été mis à l’honneur.

Jaiswal, cependant, n’est pas dérouté par l’attention croissante.

«Je n’y ai jamais pensé comme ça», a-t-il expliqué.

«Ce que je peux faire, c’est cibler le prochain niveau de mon développement. Lorsque vous jouez dans les U14, vous songez à passer aux U16.

«Lorsque vous commencez pour les U16, vous visez à jouer les U19 ensuite. Donc, je l’ai toujours fait pas à pas. »

Sinon pour la pandémie de COVID-19, Jaiswal se retrouverait pour les Rajasthan Royals dans l’IPL dès maintenant après avoir remporté un contrat lucratif avec la franchise lors de la vente aux enchères. Cela lui aurait donné la chance de côtoyer des grands frappeurs comme Steve Smith et Jos Buttler, tout en lui fournissant une autre plate-forme pour se pavaner à ses talents.

Jaiswal, cependant, prend tout cela dans sa foulée.

“Bien que j’aurais évidemment aimé jouer dans l’IPL, ce n’est pas vraiment la première de mes préoccupations en ce moment”, a-t-il déclaré.

«Ce qui se passe partout en Inde et dans le monde, cela doit être pris en charge en premier. Le cricket continuera toujours, mais il peut attendre pour l’instant. À l’heure actuelle, tout ce dont nous avons besoin, c’est de lutter contre le coronavirus. »

Bien que le cricket reste en suspens pour le moment, Jaiswal est heureux d’avoir rejoint une franchise qui a une histoire de promotion des jeunes talents.

«Je pense que c’est la bonne équipe. Je suis très heureux d’avoir signé avec eux », a-t-il déclaré.

«Toute la franchise m’a beaucoup soutenu depuis le début et ils sont toujours en contact avec moi. Malgré ce qui se passe actuellement dans le monde entier, nous restons toujours en contact et parlons. J’apprécie vraiment cela à leur sujet. »

La plupart des exploits de Jaiswal à ce jour sont venus dans le cricket limité et le jeune n’a fait qu’une seule apparition de première classe à ce jour pour Mumbai. Bien qu’il aspire à être un batteur tous formats, le cricket à balle rouge reste sa priorité.

“Le cricket d’essai est le meilleur à mon avis”, a-t-il fait remarquer.

“Mais j’aime jouer aux trois formats et je veux être un lecteur tous formats”, a ajouté Jaiswal.

Lorsqu’on lui a demandé quels sont les batteurs actuels qu’il admire le plus dans le jeu, la réponse de l’adolescent est rapide.

“Virat Kohli et Rohit Sharma”, a-t-il déclaré.

S’il ne peut réaliser que la moitié du succès de ses deux idoles au cours de sa carrière, Jaiswal s’en sortira bien. Il reste encore un long chemin à parcourir pour le jeune de 18 ans, mais les premiers signes à ce jour sont extrêmement prometteurs.

D’avoir dormi dans une tente dans l’emblématique Maidan à Mumbai, poursuivre ses rêves de cricket et vendre des panipuris, l’engagement de Jaiswal dans ce sport a toujours été exemplaire. Sa soif d’apprendre reste toujours aussi forte pour un sport qui a toujours été sa vocation.

“Je n’ai pas vraiment pensé à autre chose que le cricket. Le cricket a été ma seule passion et c’est la seule chose que je connaisse », a déclaré Jaiswal.

«Je pense que je dois m’améliorer dans tous les domaines actuellement. Je ne dirais pas encore que je suis parfait. Il y a encore beaucoup à apprendre et je dois continuer à m’améliorer. »

