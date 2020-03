Rencontrez le Diminutif White Sox Prospect qui ne sent pas

Le plan de construction d’une super-équipe MLB continue d’évoluer. Entrez dans les White Sox de Chicago en 2020, dont la philosophie pourrait les faire passer du sous-sol de la Ligue américaine au cœur des combats en séries éliminatoires. Qu’implique leur processus? Que dit-il sur la façon dont les équipes de baseball voient le tanking? Et quels joueurs pourraient définir la prochaine génération de la franchise? Mardi, The Ringer examine l’alignement des ligues majeures le plus fascinant de ce printemps – et ce que cela pourrait signifier pour l’avenir du sport dans le South Side.

Si je n’avais pas parlé à Nick Madrigal, je craindrais de l’avoir imaginé. Madrigal, un joueur de deuxième but et ancien quatrième choix qui a eu 23 ans la semaine dernière, est, selon la plupart des classeurs de prospects publics, l’un des 50 meilleurs espoirs du baseball et l’un des trois ou quatre joueurs les plus prometteurs des niveaux supérieurs empilés du Système White Sox. Il est aussi un anachronisme absolu, un joueur si singulier et si en décalage avec son époque qu’il est presque miraculeux qu’il existe du tout, sans parler du fait qu’il est sur le point de faire les majors et devrait largement y réussir.

Les joueurs de la MLB grossissent d’année en année, mais Madrigal est petit, coté à 5 pieds 7 pouces. Les joueurs de la MLB volent moins de buts par an, mais Madrigal en a glissé 35 la saison dernière. Les joueurs de la MLB atteignent plus de circuits par an, mais Madrigal, qui a battu .341 / .400 / .451 à Double-A la saison dernière et .331 / .398 / .424 après ses débuts en Triple-A le 1er août, n’a frappé que quatre round-trippers en 120 matchs de ligue mineure en 2019, dont un seul en 29 matchs Triple-A disputés avec le ballon de la ligue. (Même celui-là était un joueur à l’intérieur du parc.) Et les joueurs de la MLB se balancent et manquent de plus par année, mais les taux de souffle et de retrait de Madrigal auraient semblé bas pendant l’ère du ballon mort. Madrigal n’a aucun sens. C’est une licorne de contact.

“J’ai l’impression d’être mon propre joueur”, a déclaré Madrigal lorsque je lui ai demandé s’il voyait des similitudes avec son jeu dans les grands ligueurs établis. Avec n’importe qui d’autre, une réticence à comparer des ensembles de compétences peut se présenter comme de l’arrogance ou de l’humilité, selon le joueur et le ton, mais dans le cas de Madrigal, c’est simplement un fait. Il a une prétention rare à l’unicité.

Commençons par les retraits au bâton (ce que ne fait généralement pas Madrigal, un type de premier plan naturel). Le frappeur droitier a été retiré 16 fois lors de ses 532 matches avec trois plaques dans les ligues mineures la saison dernière (en commençant par Winston-Salem en High-A et en terminant par Triple-A Charlotte). C’est un taux de retrait de 3,0%, moins de la moitié de celui du deuxième frappeur le plus hostile aux mineurs (le Wander Franco des Rayons, qui a enregistré 7,1%). Le plus faible taux de retraits par un frappeur qualifié de la ligue la saison dernière était de 9,1% pour Hanser Alberto, soit plus de trois fois plus.

“Qu’il s’agisse d’un élite plus proche ou d’un élite starter, il peut mettre la batte sur le ballon avec les meilleures balles rapides et les meilleures balles à casser, que vous ne voyez tout simplement pas”, explique Chris Getz, directeur du développement des joueurs des White Sox. Getz, un ancien joueur de deuxième but qui a frappé trois circuits en 1574 apparitions en plaque de la MLB en carrière dans une carrière de sept ans dans la ligue qui a commencé avec les White Sox, pourrait voir quelque chose de lui-même à Madrigal, mais même là, la comparaison reste plate: Getz a cinq pouces sur Madrigal, et près de quatre fois le taux de carrière K.

Les taux de retrait minuscules sont également rares chez les mineurs. Seuls 10 frappeurs dans la base de données de la ligue mineure du Baseball Prospectus, qui s’étend jusqu’en 1978, ont frappé moins souvent que Madrigal en une saison d’au moins 400 apparitions de plaques. La sensation non-barrée des jumeaux Willians Astudillo, qui a éliminé 2,4% de ses 418 apparitions en plaques dans High-A en 2015, est le seul autre frappeur à le faire depuis les années 1990.

Taux de retrait MiLB les plus bas depuis 1978 (min. 400 PA)

Année



Les niveaux



Nom



Pennsylvanie



K



K%













Année



Les niveaux



Nom



Pennsylvanie



K



K%















1992



AAA



Rafael Bournigal



436



sept



1,6%











1994



AAA



Brian Raabe



533



11



2,1%











2015



Élevé-A



Willians Astudillo



418



dix



2,4%











1982



A / AA



Scott Bradley



502



13



2,6%











1982



Élevé-A



Andrew Timko



549



15



2,7%











1983



AA



Scott Bradley



584



16



2,7%











1981



AAA



Jim Norris



495



14



2,8%











1995



AAA



Brian Raabe



497



14



2,8%











1997



Élevé-A



Ryan Gorecki



431



12



2,8%











1979



AA / AAA



Steve Smith



451



13



2,9%











2019



Haute A / AA / AAA



Nick Madrigal



532



16



3,0%

Le taux de contact de Madrigal est tout aussi extraordinaire. La saison dernière, Madrigal a balancé 828 fois à 1745 emplacements et n’a chuté que 43 fois, ce qui est bon pour un taux de contact de 94,8% qui a facilement mené tous les ligueurs mineurs qui ont vu au moins 1000 emplacements. L’écart de 3,7 points de pourcentage entre Madrigal et le joueur de deuxième place – Ernie Clement de Cleveland – était aussi large que l’écart entre Clement et le joueur de 22e place.

Taux de contact MiLB les plus élevés en 2019 (1000 emplacements minimum)

Nom



Emplacements



Oscillations



Odeurs



Taux de swing



Taux de contact













Nom



Emplacements



Oscillations



Odeurs



Taux de swing



Taux de contact















Nick Madrigal



1745



828



43



47,5%



94,8%











Ernie Clement



1472



721



64



49,0%



91,1%











Zack Granite



1850



876



82



47,4%



90,6%











Breyvic Valera



1730



679



68



39,3%



90,0%











Tyler Freeman



1779



838



86



47,1%



89,7%











Jose Fermin



1574



663



70



42,1%



89,4%











Xavier Edwards



1910



905



97



47,4%



89,3%











Wander Franco



1743



755



81



43,3%



89,3%











Steven Kwan



2091



797



86



38,1%



89,2%











Yonny Hernandez



2063



745



83



36,1%



88,9%











Tucupita Marcano



1642



744



83



45,3%



88,8%











Keibert Ruiz



1218



535



60



43,9%



88,8%

La base de données des ligues mineures de BP comprend des taux de contact remontant à 2006. Le seul joueur à cette époque à dépasser le taux de Madrigal est Óscar Robles, qui a devancé Madrigal en 2006, en beaucoup moins de mouvements.

Taux de contact MiLB les plus élevés depuis 2006 (1000 emplacements minimum)

Année



Nom



Emplacements



Oscillations



Odeurs



Taux de swing



Taux de contact













Année



Nom



Emplacements



Oscillations



Odeurs



Taux de swing



Taux de contact















2006



Óscar Robles



1192



460



23



38,6%



95,0%











2019



Nick Madrigal



1745



828



43



47,5%



94,8%











2007



Tike Redman



1351



523



32



38,7%



93,9%











2013



Mike O’Neill



2312



853



53



36,9%



93,8%











2014



Mike O’Neill



1866



763



51



40,9%



93,3%











2015



Breyvic Valera



1508



633



44



42,0%



93,1%











2013



Ronald Torreyes



1380



599



42



43,4%



93,0%











2016



Breyvic Valera



1775



679



50



38,3%



92,6%











2011



Will Rhymes



1703



676



50



39,7%



92,6%











2013



Cole Figueroa



2066



834



62



40,4%



92,6%











2018



Tyler Freeman



1009



449



34



44,5%



92,4%











2010



Michael Brantley



1244



414



32



33,3%



92,3%











2006



Dustin Pedroia



1948



821



64



42,2%



92,2%

Au niveau des ligues majeures, seuls deux joueurs depuis 1988 (la première année des records de terrain de Retrosheet) ont dépassé le taux de contact de Madrigal en 2019: Marty Barrett et Wade Boggs.

Taux de contact MLB les plus élevés (1000 emplacements minimum) depuis 1988

Année



Nom



Emplacements



Taux de swing



Taux de contact













Année



Nom



Emplacements



Taux de swing



Taux de contact















1989



Marty Barrett



1360



42,4%



96,5%











1988



Wade Boggs



3023



34,3%



96,0%











1992



Wade Boggs



2358



34,8%



95,9%











1996



Wade Boggs



1914



34,0%



95,9%











1988



Marty Barrett



2327



42,7%



95,5%











1991



Wade Boggs



2557



34,9%



95,1%











1995



Wade Boggs



2274



33,8%



95,1%











2007



Luis Castillo



2451



36,9%



94,8%











2005



David Eckstein



2859



40,3%



94,8%











2006



Juan Pierre



2615



46,4%



94,7%











1988



Jody Reed



1501



33,8%



94,7%











1993



Wade Boggs



2650



36,8%



94,6%











1995



Gregg Jefferies



1780



42,1%



94,5%











2012



Marco Scutaro



2612



40,7%



94,4%

Pas étonnant, alors, que Madrigal ait eu du mal à trouver des compositions: Barrett a pris sa retraite bien avant sa naissance, et Boggs peu de temps après. Les tableaux ci-dessus sous-vendent en fait le statut de Madrigal en tant que contact aberrant. Les taux de retrait et de contact ont augmenté et chuté, respectivement, au cours de la dernière décennie, ce qui dépeint ce que Madrigal a accompli dans cette ère heureuse avec une lumière encore plus incroyable.

Sans surprise, à la lumière de son bref historique, les projections combinées de FanGraphs prévoient Madrigal pour le taux de retrait le plus bas des grandes ligues en 2020 – légèrement inférieur à celui d’Astudillo – même si Madrigal n’a pas encore piraté les majors.

Taux de retrait projetés les plus bas

Joueur



Équipe



% Projeté













Joueur



Équipe



% Projeté















Nick Madrigal



White Sox



5.3











Willians Astudillo



jumeaux



5.7











Luis Arraez



jumeaux



7,9











Andrelton Simmons



anges



9.1











Hanser Alberto



Orioles



9,6











Joe Panik



Geais bleus



10,0











Ildemaro Vargas



Diamondbacks



10,3











Nicky Lopez



Royals



10,6











David Fletcher



anges



10,8

De plus, ces projections ne tiennent pas compte du fait que Madrigal a réduit son taux de retrait à chaque fois qu’il a passé des saisons consécutives au même niveau, remontant à ses jours en tant qu’amateur. Il a moins réussi chaque saison au lycée (Elk Grove, alma mater de quatre autres joueurs qui ont fait les majors, ainsi que le meilleur espoir des Cardinals Dylan Carlson) et au collège (Oregon State), et ce modèle s’est poursuivi en pro balle, quand il a presque réduit de moitié son taux de K à High-A entre 2018 et 2019 avant de sauter en Double-A.

Taux de radiation de Madrigal par année

Année



Niveau



Pennsylvanie



K



K%













Année



Niveau



Pennsylvanie



K



K%















2012



HS Freshman



117



sept



6











2013



HS Sophomore



131



6



4.6











2014



HS Junior



126



3



2.4











2015



HS Senior



127



2



1,6











2016



Collège étudiant de première année



224



14



6.3











2017



Collège Sophomore



282



16



5.7











2018



Collège Junior



201



sept



3,5











2018



Débutant / A / High-A



173



5



2.9











2019



Haute A / AA / AAA



532



16



3

Madrigal a décrit le retrait comme «l’une des choses les plus embarrassantes que vous puissiez faire» sur un terrain de baseball, mais il attribue une partie de son succès à établir un contact à garder Ks loin de son esprit. «Je n’ai pas peur de me retirer», dit-il. “Je sais que cela pourrait arriver, je sais que c’est le jeu, je sais qu’un lanceur pourrait faire un bon lancer dans le coin et ça vous manque ou des choses comme ça, mais je ne m’inquiète pas trop pour ça. Je pense que si vous avez cela en tête et que vous pensez, “OK, je pourrais biffer”, c’est quand cela se produit habituellement. Et donc j’essaie vraiment de ne pas y penser beaucoup, surtout quand j’arrive à deux frappes. »

Contrairement à Astudillo, qui oscille près de 60% du temps, Madrigal oscille et marche à un rythme à peu près moyen, ce qui le rend légèrement moins un antidote à la tendance du jeu vers trois résultats réels, mais un ligueur majeur beaucoup plus viable. Le graphique ci-dessous montre les taux de swing et les taux de contact des ligueurs mineurs en 2019, le diamant rouge solitaire représentant Madrigal.

L’année dernière, Madrigal a obtenu 44 passes gratuites et son taux de marche de 9,7% en Triple-A était légèrement supérieur à la moyenne de la Ligue internationale. Un défi permanent pour Madrigal est de ne pas se balancer sur les terrains qu’il sait pouvoir frapper, une catégorie qui comprend presque toutes les offres.

“C’est quelque chose que j’ai essayé d’ajouter à mon jeu, juste [being] plus sélectif avec mes balançoires parce que je peux établir tellement de contacts », dit-il. «Je ne peux que conduire un terrain plutôt que de simplement jouer. … Juste parce que je pouvais mettre la balle en jeu, ce n’est pas toujours la meilleure chose. »

“Je pense que si vous avez cela en tête et que vous pensez,” OK, je pourrais me retirer “, c’est quand cela se produit habituellement. Et donc j’essaie vraiment de ne pas trop y penser. » —Nick Madrigal

Le secret de la compétence spéciale de Madrigal reste mystérieux. Un éclaireur pour une organisation rivale qui l’a vu (et lui a donné une bonne note) au secondaire et au collège, une combinaison de coordination œil-main surnaturelle et de mécanique efficace couplée à une approche orientée sur les contacts. «Je pense qu’en général, les gars plus petits ont des balançoires plus gérables / reproductibles en raison de leurs leviers plus courts», dit-il.

Madrigal insiste sur le fait que sa propension exceptionnelle au contact n’est pas purement un don d’ADN. «Avec tout le talent qui existe, je pense que tout le monde est capable de le faire», dit-il, ce qui semble quelque peu invraisemblable étant donné que personne d’autre ne le fait. Madrigal affirme que sa capacité à mettre la batte sur le ballon n’est pas reflétée dans les superpuissances hors terrain. “C’est assez drôle”, dit-il. “Je ne suis pas sûr que quelque chose saute des cartes. … Il n’y a pas, comme, de talent spécial fou ou quoi que ce soit que j’aie à ce stade. »

Pas de talent physique spécial, au moins. “Je crois toujours que frapper est surtout mental”, ajoute-t-il, suggérant que son mélange d’un état mental imperturbable, de sa concentration et de son engagement envers la préparation est “la plus grande raison pour laquelle je ne frappe pas autant.” Ces qualités étaient présentes dès le plus jeune âge. «Il a toujours eu une éthique de travail extraordinaire, sans interrompre son jeu», explique l’entraîneur-chef d’Elk Grove, Joe Bellotti. «Parce qu’il est toujours« on », on voit rarement les chauves-souris se jeter. … C’était quelqu’un qui avait toujours une discipline pour s’en tenir à un plan quand il frappait; sur un tee, dans la cage, dans un jeu. “

Madrigal dit qu’il a balancé avec des appareils portables attachés à sa chauve-souris et à son corps, mais son incroyable capacité de contact est plus instinctive que axée sur les données. “Je n’ai aucune idée de ce que tout cela signifie”, dit-il à propos des résultats. Getz fait allusion à des tests cognitifs qui ont révélé une capacité rare à traiter les informations sur la plaque. «Nous l’avons fait participer à ces tests, et ce n’est certainement pas surprenant», dit-il. “Cela pointe vers quelqu’un qui reconnaît rapidement et rapidement.” Getz opte pour une explication complète de la compétence de signature de Madrigal: «Son niveau de maturité, son calme dans la boîte, ses capacités cognitives et la simplicité mécanique, appelons-le, qu’il apporte à la table en tant que frappeur , toutes sortes de l’aider en ce qui concerne sa capacité de contact d’élite. “

Mettre en jeu des hauteurs au rythme qu’il fait fait de Madrigal une curiosité, mais cela seul ne ferait pas de lui une star. Barrett et Boggs ont fait leurs débuts au cours de la même saison, ont occupé le même champ intérieur et se sont vantés de taux de contact tout aussi élevés, mais Boggs est devenu quintuple champion au bâton avec 3010 coups sûrs en carrière, tandis que Barrett n’a mené la ligue qu’en sacrifiant des bunts. Boggs avait une meilleure discipline de plaque, mais il avait aussi plus de puissance et une moyenne au bâton élevée sur les balles en jeu. Madrigal a le contact couvert, mais il a du travail à faire sur ce qui se passe après la mise en jeu des terrains.

Selon des sources du front-office avec plusieurs équipes, les vitesses de sortie des ligues mineures de Madrigal se situent beaucoup plus près du bas de l’échelle que du haut. La vitesse de sortie moyenne de Madrigal (85 mi / h) et la vitesse de sortie du 95e centile (98 mi / h) l’ont placé respectivement dans les 11e et 7e centiles parmi les frappeurs Triple-A avec au moins 100 balles frappées en 2019. Selon Baseball Prospectus, il a également a affiché le cinquième taux de balle au sol le plus élevé parmi les frappeurs Triple-A avec au moins 100 apparitions en plaques. Ce n’est pas une recette pour le pouvoir, et son seul Homer Triple-A atteint à peine la piste d’avertissement.

Là encore, la puissance d’avertissement de la piste est suffisante lorsque le champ extérieur joue.

Madrigal ne semble pas inquiet d’être un frappeur en simple. “Mon travail ultime est de rester sur la base de l’équipe et de marquer des points”, dit-il. Cependant, il ne minimise pas son potentiel de puissance, ajoutant: “Je sais que ça va arriver.” À l’ère de la balle animée – en supposant que la balle est toujours vivante – la taille et la puissance ne sont pas étroitement liées, et il n’est pas difficile d’imaginer que Madrigal saute quelques-unes au-dessus de la clôture.

Madrigal s’est présenté au camp ce printemps, un peu plus costaud que l’an dernier. Il rejette ses gains musculaires comme “quelques kilos”, bien qu’il admette à contrecœur qu’il ne serait pas inexact de le classer comme étant dans la meilleure forme de sa vie. «L’un des plus gros objectifs que j’ai eu la saison dernière était d’essayer de rendre mon corps aussi fort que possible», dit-il. Pour la première fois, Madrigal a passé l’intersaison en Arizona, où il s’est entraîné dans une installation de performance sportive appelée EXOS pour améliorer sa force, sa mobilité et sa flexibilité.

Nick Madrigal a définitivement ajouté du muscle à sa silhouette. Vous pouvez le voir quand il est sur le terrain. Semble différent même de l’année dernière.

– Chuck Garfien (@ChuckGarfien) 15 février 2020

«Il possède un ensemble de compétences fondamentales très difficile à enseigner, qui est déjà intégré là-dedans», explique Getz. «Maintenant, il en profite plus ou moins. … Il y a des domaines de croissance qui, selon lui, devraient nous conduire à des vitesses de sortie plus élevées ou à plus de puissance. »

L’ensemble de compétences sui generis de Madrigal fait de lui une perspective polarisante pour les éclaireurs et les taureaux. Grâce en partie aux efforts novateurs de Dustin Pedroia et José Altuve, les évaluateurs sont moins susceptibles de le radier en raison de son corps compact, mais il existe des raisons valables de trouver à redire. Au Baseball Prospectus, Madrigal a fait l’objet de plongées statistiques et de débats en tables rondes, et il a été vivement débattu dans les front-office. «Il revient tout le temps», m’a dit un analyste d’une équipe non-White Sox. Les classeurs de perspectives publiques diffèrent également sur son potentiel. Les experts en perspective de Baseball America, MLB Pipeline, ESPN et FanGraphs le classent dans les années 40 dans l’ensemble, mais certains l’ont beaucoup plus ou moins.

L’Athletic Keith Law est l’homme bas de Madrigal. Law l’a exclu de sa liste des 100 meilleurs, ainsi que de son article sur les joueurs qui ont raté la liste. Ce n’est pas que Law ne l’aime pas – il l’a classé cinquième sur sa liste des White Sox et l’a projeté comme un “grand ligueur de longue date” – mais il ne voit pas de plafond qui justifierait son placement sur sa liste globale.

«Vous devez avoir une chance d’être au moins un habitué supérieur à la moyenne pour faire partie de mon top 100», dit Law. “Mais aussi, la parole n’est pas” régulière “pour lui. S’il ne peut pas frapper .300+ régulièrement, ce n’est probablement pas un habitué moyen. Et très peu de gars font ça avec [isolated powers] moins de .100. ”

À l’autre extrémité du spectre se trouve Jarrett Seidler du Baseball Prospectus, le haut gradé de Madrigal. BP a classé Madrigal respectivement 15e et 13e au cours des deux derniers printemps. «C’est quelque chose auquel j’ai pensé plus que presque n’importe quel autre casse-tête de classement / classement des prospects au cours de la dernière année et demie», dit Seidler, ajoutant: «Il est un joueur unique… et qui présente des défis d’évaluation qui sont un peu différents de ceux Ordinaire.”

Seidler souligne que la plupart des meilleurs espoirs ont des inconvénients concevables en dessous du régulier de la grande ligue, et il pense que l’outil de frappe de Madrigal lui donne “un avantage de type champion. Si Joey Gallo pouvait atteindre suffisamment de puissance pour survivre à ses taux de retraits historiquement élevés, peut-être que Madrigal pourrait établir suffisamment de contacts pour survivre à son manque de pouvoir. Seidler note également que même si Madrigal montre une puissance de jeu inexistante et un BABIP sous-Boggsian, ses compétences secondaires – vitesse et défense – pourraient compenser et lui permettre d’être un joueur productif. Bien que le contact de Madrigal soit son outil de transport, les statistiques de BP indiquent qu’il valait plus de quatre points sur les bases l’année dernière (malgré le fait d’avoir été pris à voler 13 fois) et cinq autres points sur le terrain. L’année dernière, MLB Pipeline a classé Madrigal le meilleur défenseur du système des White Sox, notant qu’il a «les mains et les actions», sinon le bras, pour prospérer à l’arrêt-court. Plus récemment, Madrigal a terminé à égalité au troisième rang dans un sondage MLB Pipeline auprès des directeurs généraux, directeurs scouts et autres cadres sur les meilleures perspectives défensives du sport.

Tout fort doute qui parvient aux oreilles de Madrigal devient rapidement une motivation. «Il y a des tonnes de gens sur le chemin qui ne croient pas en moi autant que moi et ma famille», dit-il, ressemblant à une longue file d’athlètes négligés. «J’ai entendu des choses au lycée et toujours, juste, ils ne pensaient pas vraiment qu’il était possible pour moi d’être repêché, puis ils disaient:« OK, vous ne serez jamais un choix de première ronde », et des choses comme ça. … Et je sais qu’il y aura toujours des gens comme ça, mais je suis confiant en mes capacités et je ne prête pas vraiment beaucoup d’attention à ces gens. »

Le résultat le plus probable, bien sûr, est que Madrigal ne devient ni un champion de frappeur de superstar ni un ligueur majeur marginal accroché à une 25e ou 26e place. Law dit: «Je pense que l’industrie est plus proche de moi que ne le pensent les fans», tandis que Seidler reconnaît: «Je pense que l’industrie en général l’a un peu plus bas que nous.» Seidler emprunte une maquette à son collègue Lucas Apostoleris pour capturer ce qui pourrait être le juste milieu de Madrigal: Marco Scutaro. Non, ce n’est pas sexy – du moins statistiquement – mais Scutaro (qui a été bloqué par Edgardo Alfonzo et un Roberto Alomar au-dessus de la colline quand il est venu avec les Mets) est resté dans les grandes ligues pendant 13 ans et a amassé environ 20 victoires au-dessus du remplacement, bien qu’il n’ait pas commencé à temps plein jusqu’à l’âge de 28 ans.

«Il a un ensemble de compétences fondamentales très difficile à enseigner, qui est déjà intégré là-dedans. Maintenant, il en profite plus ou moins. ” —Chris Getz, directeur du développement des joueurs des White Sox

Dans la quête de Madrigal pour transcender Scutaro – ou un équivalent contemporain, David Fletcher des Anges – et réaliser son potentiel, la pression interne qui le pousse en avant peut compenser la hauteur et la puissance qui lui manquent. “Je pense que son meilleur attribut est sa compétitivité”, a déclaré Bellotti. L’entraîneur poursuit: «Tout ce que Nick a accompli est très excitant, mais en même temps rien ne me surprend. C’est juste qui il est. ” Le maquillage de Madrigal obtient constamment d’excellentes notes: dans le sondage MLB Pipeline, 31% des répondants ont nommé Madrigal lorsqu’on lui a demandé d’identifier le prospect avec le «meilleur QI de baseball». Aucun autre joueur n’a reçu plus de 12% des parts.

Madrigal est issu d’une famille athlétique – son frère jumeau fait des terrains pour la Division I de Saint Mary’s College – et il reconnaît que son dynamisme compétitif est aussi fort dans les jeux familiaux informels que sur le terrain. Tant que quelqu’un garde le score, il veut gagner. Il est facile de basculer entre la compétitivité bénéfique et le rouge-auto-sabotage, mais Madrigal pense qu’il reste du côté positif de la ligne. “Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose”, déclare Madrigal. «Je pense que je contrôle. … Je sais que beaucoup de gens sont frustrés. Au début du jeu, cela gâche le reste du jeu pour eux. Mais je ne suis pas du tout comme ça. ”

Il est trivial de trouver des façons dont Madrigal est différent des autres joueurs, mais la plupart des joueurs comme lui sont morts depuis des décennies. Un lecteur a récemment attiré mon attention sur l’étrange saison 1927 du Temple de la renommée Joe Sewell. Cette année-là, Sewell a terminé avec moins de retraits au bâton (sept) que de fois surpris à voler (16). Le lecteur s’est demandé si un joueur pourrait recommencer. Pas du tout, je pensais: ce genre de saison n’a pas été un phénomène courant depuis le jour de Sewell. Aucun joueur qualifié ne l’a fait depuis 1951, et aucun joueur ne l’a fait en une saison d’au moins 200 apparitions sur plaques depuis 1978. Pourtant, Madrigal ne pourrait-il pas mettre fin à la sécheresse? L’année dernière, ses Ks étaient trois fois plus nombreux que ses vols. Peut-être qu’il commencera à se retirer plus fréquemment ou à voler plus efficacement (ou moins prolifiquement), mais à cause de sa bizarrerie, nous pouvons oser rêver de voir quelque chose que peu de fans vivants peuvent se rappeler.

Les niveaux supérieurs de balle amateur, et les niveaux inférieurs de balle pro, abritent une multitude d’extrémophiles statistiques qui extraient des existences inhabituelles dans des conditions qui diffèrent considérablement des majors. Prenez un autre Nick, l’ancien voltigeur des Blue Jays Nick Sinay. Sinay, un choix de 22e ronde lors du repêchage de 2015, a géré une ligne professionnelle de .229 / .412 / .282. Il n’a pas pu toucher, mais il a pu être touché – 70 fois en 676 apparitions au marbre, après 47 plunkings en 483 plaques au cours de ses deux dernières saisons universitaires. Ceux d’entre nous qui ont réalisé très tôt que nous n’atteindrions pas légitimement les grandes ligues souhaiteraient peut-être qu’il soit possible de se faire plonger jusqu’au spectacle, mais le baseball a un moyen de vaincre l’étrange. Sinay, qui n’a jamais dépassé le ballon A, est maintenant agent immobilier dans le nord de l’État de New York.

De temps en temps, cependant, l’étrangeté gagne pendant un certain temps, nous exposant à quelque chose de magique: R.A. Le knuckler sans UCL de Dickey, ou le placement étrange de la balle frappée d’Ichiro, ou les merveilles bidirectionnelles de Shohei Ohtani, ou la mauvaise balle de Pablo Sandoval, ou la vitesse de Terrance Gore. Le taux de contact de Madrigal est une telle merveille du monde, un trait fascinant si incontournable que je me suis senti mal de le mentionner. “Il n’aime pas en parler, parce que je pense qu’il en a demandé si souvent”, explique Getz. «Et je lui ai dit:« Écoute, mec, quand tu fais quelque chose qui se démarque des autres, parfois tu dois le célébrer. Je sais que ce sera ennuyeux, mais c’est ce que l’histoire va être. »»

Quelle que soit la façon dont elle se termine, cette histoire a été amusante à suivre. Le nom et le profil de Madrigal sont connus des prospecteurs de chiens et des fans des White Sox, mais à un moment donné cette saison, peut-être bientôt, ils seront mieux connus des fans neutres qui suivent les majors. Il n’a pas certaines des compétences exceptionnelles des autres déchiqueteurs bleus des White Sox – le talent à cinq outils et le cadre prototypique de Luis Robert, le fastball terrifiant de Michael Kopech, le potentiel de tater d’Andrew Vaughn – mais son unique en son genre le contrôle des chauves-souris peut le rendre aussi divertissant que n’importe lequel d’entre eux. Alors que les White Sox passent de la reconstruction à la lutte, seules ses propres limites et les goûts de Leury García se dressent sur son chemin.

“Ça va être très précieux pour notre équipe d’avoir un gars qui, peu importe où nous en sommes dans le jeu, quelle est la situation, il va y avoir de l’action”, dit Getz. Si Madrigal est bon, il ne sera pas seulement utile à son équipe. Il sera utile à un sport affamé de contacts.

Merci à Lucas Apostoleris de Baseball Prospectus pour son aide à la recherche.