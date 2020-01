Rennes bat Nîmes et consolide la troisième place du football français

Paris, 15 janvier (Prensa Latina) Rennes a battu Nîmes 1 à 0 aujourd’hui en tant que visiteur pour consolider sa troisième place dans la Ligue de football française 1, qui a célébré une journée de récupération pour les matches suspendus.

Un but d’Adrien Hunou à la 64e minute a défini l’attente du douzième rendez-vous au Stade des Costières et a permis aux rouges et noirs d’atteindre 36 points, seulement derrière dans le tableau de Marseille (41) et du PSG (46 ), qui affronte ce soir Monaco en Principauté.

Dans un autre affrontement suspendu, celui de la 16e journée, Reims et Amiens ont fait match nul 1-1 au stade Licorne.

A l’issue du match PSG-Monaco, les 20 clubs de Ligue 1 auront tenu 20 des 38 matchs de la saison.

